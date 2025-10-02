تفاصيل احتفالات قطاع المسرح بذكرى انتصارات أكتوبر

أطلقت وزارة الثقافة برنامجا فنيا وثقافيا للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر أكثر من 500 فعالية تمتد في كافة محافظات الجمهورية، والتى تأتي تحت شعار “ وفرحت مصر”، في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

حيث ينظم قطاع المسرح، برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، والجهات التابعة له، برنامجًا متميزًا من الفعاليات والحفلات والعروض الفنية التي تشمل مختلف فنون المسرح والسينما والموسيقى والفنون الاستعراضية، والتي تجسد روح النصر العظيم وتؤرخ لبطولات جنودنا البواسل، وتشمل الآتي:

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، عددًا من الفعاليات المتنوعة، حيث ينظم المركز "معرض الزمالك للكتاب" في دورته الأولى، فيما تقدم الفرقة الغنائية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن فعاليات "معرض الزمالك للكتاب" حفلًا غنائيًا لتراث الأغاني المواكبة لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما يقدم المركز عرض حكي وغناء باسم "من حكايات النصر" مستعيدًا ذكرى انتصارات أكتوبر.

البيت الفني للفنون الشعبية

يستقبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح البالون بالعجوزة يوم الإثنين 6 أكتوبر، الفنان الكبير علي الحجار، في احتفالية خاصة يقدم خلالها باقة من أشهر أغانيه الوطنية، بمشاركة فرقتي أنغام الشباب والآلات الشعبية، ليجمع العرض بين الطرب الأصيل والفنون الشعبية في لوحة فنية تعكس بهجة النصر وروح الانتماء.

البيت الفنى للمسرح

ويقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، العرضين المسرحيين "عبور وانتصار"، والذي تُقدمه فرقة المسرح القومى للأطفال، و"أكتوبر الذهبي"، والذي تُقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس.

المركز القومي للسينما

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، برنامجًا متنوعًا من الفعاليات السينمائية والثقافية على مدار شهر أكتوبر، يهدف إلى توثيق بطولات حرب أكتوبر وإبراز قيم الانتماء والوعي الوطني، وذلك من خلال سلسلة من العروض السينمائية والندوات والاحتفاليات بمشاركة صناع السينما والجمهور في مختلف المحافظات.

وتنطلق الفعاليات في مركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف، حيث تُقام خلال أيام 4 و5 و6 أكتوبر عروض لأفلام تحية لمقاتل مصر وأبطال من مصر بالمكتبات المتنقلة، بالتعاون مع مكتبات مصر العامة، وفي 5 أكتوبر يُعرض لأول مرة النسخة المرممة من فيلم "صائد الدبابات"، يعقبها ندوة بعنوان "سينما أكتوبر المجيد" وتكريم عدد من أبطال الحرب، وذلك بمكتبة مصر العامة بالدقي، كما يُعرض في 8 أكتوبر فيلم "معركة الوعي"، وفي 15 أكتوبر فيلم "المحارب".

ويشارك نادي سينما مكتبة مصر العامة بشبين القناطر يوم 27 أكتوبر بعرض الفيلم التسجيلي "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد الشيمي، وفيلم "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، أما نادي سينما الطفل فيقدم يوم 11 أكتوبر فيلم "فرسان الجنة" بالحديقة الثقافية للأطفال، ويُعاد عرضه يوم 15 أكتوبر بقاعة الأرشيف.

وفي إطار الاهتمام بالثقافة السينمائية في المحافظات، يُنظم نادي سينما الإسماعيلية عروضًا لأفلام "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد، و""نهاية بارليف للمخرج عبد القادر التلمساني، وذلك بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.