تعرف على برنامج فعاليات قصور الثقافة للاحتفال بانتصارات أكتوبر

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، برنامج احتفالات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر أكثر من 500 فعالية فنية وثقافية تمتد في جميع محافظات الجمهورية، لتجسد روح النصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تعمّق الانتماء وتستحضر قيم البطولة والتضحية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: “إن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد تأتي هذا العام تحت شعار (وفرحت مصر)، لتعكس أثر تلك الذكرى الغالية في قلوب المصريين ومكانة هذا الحدث الخالد في الذاكرة الوطنية”.

وأشار إلى أن الفعاليات، التي تتوزع على جميع المحافظات وتشمل ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تهدف إلى تجسيد روح النصر وتعميق الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن البرامج المتنوعة تتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية وعروضًا مسرحية وموسيقية وسينمائية، تمثل قوة ناعمة قادرة على استعادة أجواء البهجة والفخر التي عاشتها مصر عقب العبور العظيم، وتعمل في الوقت نفسه على بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها ببطولات الجيش المصري وتضحياته.

وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على إعداد برنامج متكامل يوثّق فعاليات الاحتفالات، يتم بثه طوال شهر أكتوبر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض وثائقيات وأفلامًا تسجيلية نادرة، إلى جانب لقطات من احتفالات مصر وكبار فنانيها الذين خلدوا لحظة العبور في وجدان الوطن.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة حرصت على أن تمتد أنشطة الاحتفال لتشمل جميع فئات المجتمع، من خلال مبادرات نوعية منها إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة معرض كتاب لأول مرة بمحطة مترو الأوبرا، فضلًا عن الفعاليات المخصصة للأطفال والشباب وذوي الهمم، بما يترجم الدور الوطني للثقافة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أن ذكرى أكتوبر ستظل دائمًا مصدر إلهام للأدباء والفنانين والمبدعين، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ماضية في تقديم برامجها التي تعزز روح الولاء والانتماء وتعيد إحياء قيم التضحية والفداء، باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية المصريين وذاكرتهم التاريخية

فعاليات قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجًا فنيًا وثقافيًا مكثفًا، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يشمل البرنامج ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعميق الانتماء الوطني، وتستعيد من خلالها أجواء البهجة التي عمت مصر عقب النصر العظيم.

وتقدم الهيئة حفلًا فنيًا على مسرح السامر بالعجوزة يوم الخميس 8 أكتوبر في الثامنة مساء، تحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، كما تقام حفلات لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية وإدارتها التابعة، في قصور وبيوت الثقافة والأندية والمكتبات العامة بمختلف المحافظات، وتبدأ يوم الأحد 5 أكتوبر، وتتضمن عرضًا فنيًا لفرقة السلام للموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، وآخر لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بمكتبة طامية، وعرضًا لفرقة سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف، ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج عرضين فنيين الأول لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، والثاني لفرقة القاهرة للإنشاد الديني.

وتقدم فرقة بورسعيد للغناء الشعبي عرضًا فنيًا بقصر ثقافة بورسعيد، وتعرض فرقة العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة العريش، ويستقبل ممشى أهل السويس عروضًا لفرقتي السويس للموسيقى والغناء الشعبى وكورال الشباب.

وتقدم فرقة قنا للفنون الشعبية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات، وفي الإسكندرية تحيي فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الأنفوشي، ويستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضًا لفرقتي الإنشاد الديني، والموسيقى والغناء الشعبي.

وتقدم فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة الزقازيق، وتحتفل فرقة منيا القمح للموسيقى العربية بذكرى النصر بمركز شباب منيا القمح، وتعرض فرقة كفر الشيخ للموسيقى والغناء الشعبي بقصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الغوري للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الشباب والعمال بشبرا الخيمة.

وفي يوم الإثنين 6 أكتوبر، يحيي فريق كورال مركز الجيزة الثقافي حفلًا فنيًا بمكتبة البحر الأعظم، وتقدم فرقة شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي عرضها ببيت ثقافة شبين القناطر، وتقدم فرقة الفيوم للموسيقى العربية حفلها بنادي محافظة الفيوم، وتعرض فرقة بني سويف للموسيقى العربية بقصر ثقافة بني سويف، وفرقة الواحات البحرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة البويطي، وتقدم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية باقة من أجمل الأغاني الوطنية بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة العريش للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة العريش، ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية عروضًا لفرقتي الفنون الشعبية، والموسيقى والغناء الشعبي.

وتقدم فرقة الطور للفنون التلقائية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة الطور بجنوب سيناء، ويستقبل قصر ثقافة قنا حفل فرقة قنا للموسيقى العربية، وتقدم فرقة نجع حمادي للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة نجع حمادي، وتقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة حاجر العديسات، وتعرض فرقة القصير للفنون التلقائية ببيت ثقافة القصير، وتعرض فرقة حلايب للفنون التلقائية ببيت ثقافة حلايب، أما توشكى للفنون التلقائية تعرض بقصر ثقافة توشكى.

ويشهد قصر ثقافة السباعية حفلًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني، ويستقبل مسرح فوزي فوزي عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفي الإسكندرية تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقصر ثقافة الشاطبي، كما تقدم فرقتا التذوق الفني للموسيقى العربية، والأنفوشي للفنون الشعبية عروضًا فنية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وتعرض فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقصر ثقافة وادي النطرون، وتحيي فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية الحفل الفني بمسرح 23 يوليو.

وتقدم فرقة البحيرة للإنشاد الديني عرضًا فنيًا بمكتبة مصر العامة بالبحيرة، ويستقبل قصر ثقافة شبين الكوم العرض الفني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، ويشهد المسرح الروماني بالمنيا عروضًا فنية لفرق المنيا للفنون الشعبية والموسيقى العربية وملوي للفنون الشعبية، وفي أسيوط تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة أسيوط، كما تعرض فرقة القوصية للموسيقى والغناء الشعبي ببيت ثقافة القوصية، ويستقبل المسرح الروماني بسوهاج عروضًا لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وفي الوادي الجديد تقدم فرقة الموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الخارجة، وتعرض فرقة الداخلة للفنون التلقائية بقصر ثقافة موط، وتقدم فرقة الفرافرة للفنون التلقائية عروضها بمكتبة الطفل والشباب.

وفي الشرقية يستقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق العروض الفنية لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية والشرقية للفنون الشعبية، وتعرض فرقة بلبيس للموسيقى العربية بمركز شباب بلبيس، وتقدم فرقة المطرية للفنون التلقائية ببيت ثقافة المطرية، وفي كفر الشيخ تقدم فرقة الفنون الشعبية عروضها بقصر ثقافة كفر الشيخ، وفي الدقهلية، يستقبل نادي النيل بالمنصورة عروضا لفرقتي المنصورة للموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وتعرض فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني ببيت ثقافة تمي الأمديد، وتقدم فرقة كفر الشرفا للغناء الريفي حفلها بقصر ثقافة كفر الشرفا، وفي الإسكندرية يحيي كورال التذوق الفني للموسيقى العربية حفلا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، فيما تقدم فرقة شبرا الخيمة للموسيقى العربية عرضا فنيا بقصر ثقافة الإبداع بالسادس من أكتوبر.

أما في يوم الثلاثاء 7 أكتوبر يقام عرضًا فنيًا لفرقة بدو الفيوم للفنون التلقائية بمكتبة سنورس، وتقدم فرقة أبو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبي عرضًا فنيًا بمدرسة أبو صير المشتركة ببني سويف، وتعرض فرقة بورسعيد للإنشاد الدينى بقصر ثقافة بورسعيد، وتقدم فرقة قنا للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة النمسا للإنشاد الديني حفلًا بقصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، وفي الإسكندرية يشهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني.

وفي الغربية، يستقبل المركز الثقافي بطنطا عروضًا لفرقتي طنطا للموسيقي العربية، والغربية للفنون الشعبية، وفي البحيرة تقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضا بقصر ثقافة كفر الدوار، وتحيي فرقة البحيرة للموسيقى العربية حفلًا بمكتبة مصر العامة، وفي أسيوط، ويستقبل قصر الثقافة عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية، وتقدم فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عروضها على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، فيما تقدم فرقة الشرقية للإنشاد الديني حفلها بقصر ثقافة الزقازيق.

سيناء أرض البطولة تغني للنصر في ذكرى أكتوبر

وتنظم الهيئة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، لتجسد الدور الوطني التاريخي لهذه المحافظات في حرب أكتوبر المجيدة، وما قدمته من تضحيات وبطولات خالدة في سبيل الوطن، ففي شمال سيناء تنطلق الفعاليات يوم 5 أكتوبر بحفل فني لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة، تعقبه يوم 6 أكتوبر عروض فنية تتضمن: عرض فيلم "الممر" في السادسة مساء، ثم حفلًا لفرقة العريش للموسيقى العربية، إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان "حرب 6 ساعات" في السابع من الشهر،أما في جنوب سيناء، فتتنوع الاحتفاليات بين حفلات لفرق الفنون الشعبية وفرق الأطفال في أبو زنيمة وشرم الشيخ والطور، إضافة إلى عروض لفرقة الكورال على مسرح النادي الاجتماعي، لتتحول ساحات الثقافة إلى منصات فنية تعكس اعتزاز أبناء سيناء ببطولات أكتوبر.

وفي السويس، التي ارتبط اسمها بالبطولة والصمود، تبدأ الفعاليات يوم 4 أكتوبر بعرض لفرقة الآلات الشعبية، تليها احتفالية كبرى يوم 5 أكتوبر على ممشى أهل السويس بمشاركة فرقتي الموسيقى والغناء الشعبي وكورال الشباب، فيما تتواصل العروض الفنية ومسرح العرائس والأراجوز على مدار الفترة من 6 وحتى 18 أكتوبر،وفي بورسعيد، يقام برنامج متكامل من الاحتفاليات الفنية بقصر الثقافة، يشمل حفلات لفرق الغناء الشعبي والموسيقى العربية والإنشاد الديني خلال أيام 5 و6 و7 أكتوبر، بينما تستضيف الإسماعيلية يوم 6 أكتوبر حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى، يليها في اليوم التالي محاضرة بعنوان "يوم العزة" تعكس أبعاد النصر وأثره في الوجدان الوطني.

أنشطة للأطفال والشباب

كما تنظم الهيئة فعاليات توعوية وتثقيفية للأطفال والشباب، تتنوع بين ورش فنية وجداريات وحكي مفتوح عن بطولات أكتوبر، منها بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وبمكتبات وقصور الثقافة والمتاحف والمدارس بالقاهرة، خلال الفترة من 5 وحتى 22 أكتوبر.

ويشارك مشروع "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة في الاحتفالات، عبر احتفاليات ثقافية وفنية تقام بعدد من الأحياء والمراكز الشبابية بالقاهرة الكبرى والمحافظات من 5 وحتى 22 أكتوبر، في رسالة تؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تجسد روح الانتصار وتصل بخدماتها لكل فئات المجتمع.

