إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر

تحتفل وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بأكثر من 500 فعالية فنية وثقافية، في جميع محافظات الجمهورية، حيث اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة برنامج احتفالات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل في احتفالات وزارة الثقافة، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بمجموعة من الفعاليات الثقافية، ومعارض الكتب التي تقيمها الهيئة على مدار الفترة المقبلة.

وتنطلق الاحتفالات بمعرض دمنهور الثامن للكتاب، الخميس 2 أكتوبر، ومعرض الزمالك الأول من ٦ حتى ١٥ أكتوبر، ومعرض محطة المترو من ٥ حتى ٧ أكتوبر، ومعرض بانوراما حرب أكتوبر من ٤ حتى ٦ أكتوبر، ومعرض المنصورة من ١٩ حتى ٢٩ أكتوبر، ومعرض الأقصر من ١٦ حتى ٢٥ أكتوبر، ومعرض قصر ثقافة العريش، ومعرض الأزهر.

وتتيح الهيئة إصداراتها التي تناولت حرب أكتوبر، وأصدرتها الهيئة على مدار الفترة الماضية، ومن بينها كتاب «شاهد على حرب أكتوبر 1973» للواء الدكتور سمير فرج، وكتاب «السينما والجندية المصرية فيلم "أبناء الصمت بين الواقع والخيال" للدكتور صلاح محمد علي، وكتاب "التخطيط الاستراتيجي القومي التخطيط السياسي العسكري في حرب ۱۹۷۳ م نموذجًا" للواء الدكتور أحمد يوسف محمد، وكتاب "مسرح انتصارات أكتوبر" للدكتور سيد علي، وكتاب "البطولات العربية والذاكرة التاريخية" للدكتورة نبيلة إبراهيم، وكتاب «حرب أكتوبر والأدب العبري» للدكتورة سها علي رجب، وكتاب «حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب» لـ محمد عبد الخالق قشقوش، وكتاب «أكتوبر يا ولاد. يا ولاد أكتوبر» (أطفال) للكاتب أحمد محمد عبده، وكتاب "الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة" للواء محمود طلحة، وكتاب "الفن في المعركة" للكاتب محمد سید ریان، كما تقدم الهيئة في مركز الشروق الثقافي مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تتناول حرب أكتوبر للأطفال ورواد المركز.

إضاءة البرج الأيقوني ومعرض كتاب بمترو الأوبرا

وفي مشهد رمزي مهيب، يُضاء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 5 و6 أكتوبر بعبارة “وفرحت مصر”، ليزين سماء المدينة في رسالة اعتزاز بذكرى العبور العظيم، ويجسد قوة اللحظة في الذاكرة الوطنية.

كما تستضيف محطة مترو الأوبرا في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر معرض كتاب تُنظمه وزارة الثقافة لأول مرة داخل المترو، في تجربة جديدة تضع الثقافة في قلب الحياة اليومية للمصريين، ويشارك في المعرض كل من: الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، وأكاديمية الفنون.

دار الكتب والوثائق القومية

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، معرضًا بعنوان “حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية” بقاعة الهناجر بساحة الأوبرا أيام 5 و6 و7 أكتوبر، يضم مجموعة من مانشيتات الصحف التي صدرت قبل وأثناء الأيام الأولى للعبور، إلى جانب وثائق نادرة تكشف عن بطولات الجيش المصري والشعب خلال الحرب.

المركز القومي للترجمة

يقيم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، فعاليات متنوعة خلال شهر أكتوبر للاحتفال بذكرى الانتصارات المجيدة، وذلك بالمشاركة في المعرض المقام في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر، تحت شعار "وفرحت مصر"، كما ينظم المركز القومي للترجمة احتفالًا بكتاب "الحب والحرب في عيون أطفال" تأليف محمود عرفات، وترجمته إلى اللغة الفرنسية الدكتورة بشاير علام، وترجمته إلى اللغة الإنجليزية الدكتورة ندى حجازي، ويُقام الاحتفال بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة، كما يقيم المركز ندوة لمناقشة الإصدارات التي تختص بالشأن المصري وتاريخه الحافل بالانتصارات، ويُشارك المركز في معرض دمنهور الثامن للكتاب في الفترة من ٢: ١١ أكتوبر بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، ويقدم المركز خصمًا 25% على جميع إصداراته في الفترة من 5: 8 أكتوبر بمنفذه بساحة دار الأوبرا.

