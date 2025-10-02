احتفالات نصر أكتوبر، حفل لهاني شاكر والحلو وثروت بالأوبرا وبطولات الحرب بالأعلى للثقافة

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، برنامج احتفالات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والذي يأتي تحت شعار “وفرحت مصر”، وذلك عبر أكثر من 500 فعالية فنية وثقافية تمتد في جميع محافظات الجمهورية، لتجسد روح النصر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتؤكد دور الثقافة كقوة ناعمة تعمّق الانتماء وتستحضر قيم البطولة والتضحية.

احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر

وتُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عددًا من الفعاليات المميزة على مسارحها المختلفة وتضم: احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة لمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، بإشراف الدكتورة هدى حسني، ويحييها فصل كورال ذوى القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام، وفصل كورال أطفال الإسكندرية ودمنهور، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إبراهيم وذلك في الثامنة مساء ٥ أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور.

وتُنظم دار الأوبرا احتفالية كبرى بانتصارات السادس من أكتوبر، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، رئيس الدار، بمشاركة النجوم: محمد الحلو، محمد ثروت، هاني شاكر، ونخبة من مطربي الأوبرا "حسام حسني، حنان عصام، محمد حسن، رحاب عمر، وليد حيدر، غادة آدم وذلك فى الثامنة مساء ٦ اكتوبر على المسرح الكبير.

كما تستضيف الأوبرا حفلًا لجمعية المحاربين القدماء يوم ٧ أكتوبر بالمسرح المكشوف ويصاحبها معرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية في الفترة من ٧ إلى ٩ أكتوبر، إلى جانب استضافة احتفالية السادس من أكتوبر التابعة لجمعية زوجات ضباط الشرطة على مسرح الجمهورية يوم الإثنين ٦ أكتوبر.

برنامج احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بذكرى نصر أكتوبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، عددًا من الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية والعروض الفنية والمعارض المتنوعة، بما يعكس اعتزاز الدولة المصرية ببطولات جيشها وشعبها، ويجسد قيم الانتماء والولاء الوطني، تنطلق يوم 5 أكتوبر، بندوة كبرى بعنوان “انتصار أكتوبر والذاكرة الوطنية” بقاعة المجلس، يديرها الدكتور أيمن صابر، بمشاركة نخبة من الأساتذة والقادة العسكرية والأبطال الذين عايشوا أحداث الحرب، من بينهم الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس قسم اللغة العبرية الأسبق، وأحد المشاركين في مشروع ترجمة وثائق حرب أكتوبر بكلية الآداب بجامعة المنصورة، واللواء الدكتور نصر سالم، أحد أبطال الحرب والمحاضر بأكاديمية ناصر، واللواء أركان حرب وائل ربيع، والدكتور عمرو عبد العلي، عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، وأحد المشاركين في مشروع ترجمة وثائق أكتوبر، إلى جانب اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال الحرب.

وتتواصل الفعاليات يوم 6 أكتوبر، حيث يشهد بهو المجلس عرضًا فنيًا لفرقة السمسمية بمشاركة طلبة جامعة بنها، يعقبه ندوة تاريخية بعنوان “أكتوبر… انتصار غيَّر التاريخ” بقاعة المجلس، ويديرها الدكتور خلف الميري، بمشاركة اللواء علي حفظي، واللواء محمود متولي، واللواء طارق المهدي.

ويشهد يوم 7 أكتوبر، ندوة شعرية بعنوان “تجليات نصر أكتوبر في الشعر… قصائد مقاتلة”، بمشاركة نخبة من شعراء الوطن الذين يوثقون بصدق وإبداع لحظة العبور والنصر في وجدان الأجيال، وبالتوازي مع الفعاليات الفكرية والفنية، تطلق الوزارة معرضًا للكتب يتضمن إصدارات متنوعة عن حرب أكتوبر بخصومات تصل إلى 50%، إلى جانب إصدار مجلة إلكترونية عن حرب أكتوبر يتم نشرها عبر المنصات الرقمية لتعريف الأجيال الجديدة بالبطولات، كما يتم إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان ”وفرحت مصر” يوثق اللحظة التاريخية ويعيد استحضار أجواء النصر، فضلًا عن تصوير مجموعة من الفيديوهات القصيرة الموجهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال الرسالة الوطنية إلى جمهور أوسع وبأساليب معاصرة.

