الأربعاء 01 أكتوبر 2025
تخصيص 3229 قطعة أرض للشباب في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 3229 قطعة أرض لإسكان الشباب من خلال الوحدة المحلية للمركز. 

وقال اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن المركز خصص هذه القطع لإسكان الشباب في 4 قرى تابعة للمركز هي "أبو هريرة – الخير والنماء – النهضة – أبو منقار"، بمساحات تتراوح من 150 – 210 أمتار مربعة.  

وأكد ياسر، أن المركز انتهى من توصيل المرافق لهذه القطع بحيث جرى توصيل المرافق لبداية كل تقسيم سكني فيما يتولى المستفيدون توصيل المرافق داخليا لكل تقسيم وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد لدعم الشباب واستغلال الميزة النسبية للمحافظة في اتساع مساحات الأراضي.  

أضاف ياسر، أنه جاري الإعداد لتنفيذ قرعة علنية لهذه القطع خلال الشهر الجاري، تمهيدا لتسليمها للمنتفعين بعد الانتهاء من المدة القانونية لفتح باب التظلمات وفحصها.

 

