الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن، باستثناء التخصصات الموجود بها عجز أو غير المكلف بها معلمين مثل رياض الأطفال، على أن يكون الانتداب بالتناوب خلال العام، أو المكلفين ضمن مسابقات التعيين المعلن عنها من الوزارة لحين توفير البديل.

وقرر محافظ الوادي الجديد،  تكليف مديرية التربية والتعليم بحصر أعداد المعلمين ممن يعولون أقارب من الدرجة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة، للسماح بمدة تأخير عن التوقيع بالبصمة في حدود المسموح به وبما لا يعوق العملية التعليمية، وإجراء استطلاع رأي حول شكل ولون الزي الموحد المناسب للمعلمين؛ بما يناسب مكانة وقيمة المعلم.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على دعم المحافظة للمعلمين المكلفين بالعمل بالقرى والمناطق النائية بنسبة ٥٠٪ من قيمة الانتقالات وذلك مراعاة للظروف والبعد الإنساني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الزى الموحد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد رياض الأطفال مسابقات التعيين

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

إحالة أطقم الاستقبال والطوارئ والمتغيبين عن العمل في مستشفى القاهرة الجديدة للتحقيق

مقطع صادم، تريلات تفرغ حمولات ذرة لسرقتها قبل توصيلها، والنشطاء: كارثة (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads