حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن، باستثناء التخصصات الموجود بها عجز أو غير المكلف بها معلمين مثل رياض الأطفال، على أن يكون الانتداب بالتناوب خلال العام، أو المكلفين ضمن مسابقات التعيين المعلن عنها من الوزارة لحين توفير البديل.

وقرر محافظ الوادي الجديد، تكليف مديرية التربية والتعليم بحصر أعداد المعلمين ممن يعولون أقارب من الدرجة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة، للسماح بمدة تأخير عن التوقيع بالبصمة في حدود المسموح به وبما لا يعوق العملية التعليمية، وإجراء استطلاع رأي حول شكل ولون الزي الموحد المناسب للمعلمين؛ بما يناسب مكانة وقيمة المعلم.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، على دعم المحافظة للمعلمين المكلفين بالعمل بالقرى والمناطق النائية بنسبة ٥٠٪ من قيمة الانتقالات وذلك مراعاة للظروف والبعد الإنساني.

