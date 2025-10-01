الأربعاء 01 أكتوبر 2025
بجوار أوبلاك ونجم مانشستر يونايتد، استدعاء جراديشار لقائمة منتخب سلوفينيا

جراديشار
جراديشار

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سلوفينيا الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي المقبل، والتي شهدت انضمام جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، بجوار الحارس العملاق يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد والمهاجم الشاب بنجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد.

قائمة سلوفينيا 

 

ويستعد المنتخب السلوفيني لخوض مواجهتين مهمتين في إطار تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي مع منتخب كوسوفو يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

كما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره القوي منتخب سويسرا يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة التالية من التصفيات.

انضمام جراديشار إلى القائمة يمثل دفعة قوية له ولمسيرته الاحترافية مع الأهلي، في الوقت الذي يعوّل فيه الجهاز الفني للمنتخب على عناصر الخبرة مثل أوبلاك، إلى جانب المواهب الشابة مثل سيسكو، من أجل تعزيز حظوظ سلوفينيا في بلوغ نهائيات المونديال.

