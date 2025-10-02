الخميس 02 أكتوبر 2025
استشهاد 4 أشقاء استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي أثناء جمعهم الحطب بمخيم البريج

شهداء قلسطنيين، فيتو
شهداء قلسطنيين، فيتو

استشهد 4 أشقاء اليوم الخميس، جراء استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي

وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 4 أشقاء من عائلة النباهين، أثناء جمعهم الحطب شمال مخيم البريج.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب دار بلدية البيرة

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب دار بلدية البيرة، وأعاقت حركة المركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

