الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تصالح بطلتي فيديو "هجيب شيخ يتوضأ باللبن" بالشرقية

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعدما وثّق مشادة كلامية بين سيدتين في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تبادلتا خلالها تهديدات باستخدام أعمال الدجل والشعوذة.

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

ربة منزل توجه تهديدا لزوجه شقيقها 

ويُظهر الفيديو السيدة الأولى وتُدعى سناء (34 عامًا – ربة منزل) وهي توجه تهديدًا إلى زوجة شقيقها، قائلة: "هجيب شيخ يا نور يتوضى باللبن في الحمام ويكرهك في روحك وأخليكي تمشي تشدي في شعرك"، فيما ردت عليها الأخرى وتُدعى نورهان (27 عامًا – ربة منزل) بقولها: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء".

أول تحرك لمديرية أمن الشرقية 

وعقب انتشار الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فحص المقطع لتحديد أطرافه وظروف الواقعة ومكان تصويره، حيث تمكنت من التوصل إلى السيدتين وضبطهما، رغم عدم تحرير أي محاضر من جانبهما، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زوج المتهمة: اتفقتا على التصالح وإنهاء النزاع

من جانبه، أكد "اسماعيل.م "زوج المتهمة والذي  يقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أن ما جرى لا يعدو كونه خلافًا عائليًا عابرًا بين زوجته وزوجة شقيقه، مشيرًا إلى أنهما اتفقتا على التصالح وإنهاء النزاع، على أن يتم ذلك رسميًا أمام النيابة العامة اليوم، رغم ما تضمنه الفيديو من تهديدات تتعلق بأعمال دجل وشعوذة.

أعمال الدجل والسحر مقطع فيديو الدجل والشعوذة يثير أزمة في الشرقية حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

