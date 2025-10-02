الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40، الصادر في 2 أكتوبر 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منها الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا.

وجاء القراران كالتالي:



-قرار رئيس الوزراء رقم 3261 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقا فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث تم توضيح موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين، والرسوم التخطيطية له.

ويبلغ إجمالي إجمالى التعويضات المقدرة فى القرار المطلوب تجديده مبلغ 1٫763٫165٫000 جنيه، ) فقط مليار وسبعمائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه لاغير)، وتم إيداع مبلغ (249) مليون جنيه فقط تعويضات تحت ذمة المشروع، لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3262 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، بمساحة 162 متر مربع، ضمن منافع ترعة الجزيرة عمومية الملغاة زمام قرية الشوكا، ناحية قرية سلامون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.