خارج الحدود

مظاهرات حاشدة وإضراب عام في إيطاليا ضد إسرائيل لاعتراضها أسطول الصمود (فيديو)

شهدت العاصمة الإيطالية روما، ومدن آخرى فى البلاد، مظاهرات حاشدة ودعوة لإضراب عام، احتجاجا على قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي باعتراض أسطول الصمود العالمى الذى كان فى طريقه لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

10 آلاف متظاهر قرب محطة قطارات تيرمينى

ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فقد احتشد فى روما نحو 10 آلاف متظاهر قرب محطة قطارات تيرمينى قبل أن يتوجهوا فى مسيرة نحو قصر كيجى مقر الحكومة الإيطالية وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن مثل، نابولى حيث اقتحم ناشطون محطة القطار، وشهدت ميلانو مظاهرات داخل محطة كادورنا، كما خرجت مظاهرات فى تورينو.

 

 

إضراب عام غدا الجمعة 

وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية، وهو أكبر نقابة في البلاد، عن إضراب عام غدا الجمعة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"العدوان الخطير على سفن مدنية كانت تقل مواطنين إيطاليين".

وانضم اتحاد النقابات القاعدية إلى الإضراب، مؤكدًا عبر حساباته الرسمية "إسرائيل تهاجم القانون الدولي، وقد حان الوقت لتعطيل كل شيء". 

وأعرب وزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني عن نيّته تقييد الإضراب معتبرا أنه لا يتوافق مع الحالات التي تبرر تنظيمه، وفقا لبيان رسمي. 

40 سفينة و500 متطوع من دول عدة منها إيطاليا وإسبانيا وتونس

ويتألف أسطول الصمود من أكثر من 40 سفينة و500 متطوع من دول عدة منها إيطاليا وإسبانيا وتونس، ودول من أمريكا اللاتينية. 

ووفقا للصحيفة فقد تم اعتراض الأسطول على بعد 80 ميلا بحريا من سواحل غزة فى المياه الدولية من قبل زوارق حربية إسرائيلية. 

