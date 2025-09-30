الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الكرملين يكشف حقيقة مشاركة روسيا في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فيتو

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط

وأوضح بحسب روسيا اليوم، أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.
نأمل أن يتم تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة وأن ينتشر السلام في الشرق الأوسط.

إنهاء الصراع في قطاع غزة 

وأضاف: روسيا لا تُشارك في خطة ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

أبرزها حكم وجوبها عن الراتب الشهري، 4 مسائل هامة لا تفوتك عن زكاة المال (فيديو)

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

