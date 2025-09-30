الكرملين يكشف حقيقة مشاركة روسيا في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب بجهود ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني وتتمنى النجاح لخطته، مبينا أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط

وأوضح بحسب روسيا اليوم، أن موسكو تحافظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة لبذل الجهود لتسوية الوضع.

نأمل أن يتم تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة وأن ينتشر السلام في الشرق الأوسط.

إنهاء الصراع في قطاع غزة

وأضاف: روسيا لا تُشارك في خطة ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة ولم ترد أي إشارات من الولايات المتحدة.

