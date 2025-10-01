ماكرون: إذا واصلت روسيا انتهاك أجواء أوروبا لا نستبعد أي سيناريو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء: "إذا واصلت روسيا انتهاك أجواء أوروبا لا نستبعد أي سيناريو".

استخدام الأصول الروسية المجمدة

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر المعارض للطريقة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة من خلالها.

وكتبت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ماكرون أكد أن "احترام القانون الدولي ضروري عندما يتم تجميد الأصول"، في إشارة إلى الجدل الدائر حول مصير الأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد نشوب النزاع في أوكرانيا.

عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي

ويأتي هذا الموقف الفرنسي بعد أن انتقد الرئيس البلجيكي مبادرة المفوضية الأوروبية الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة لمنح قروض لأوكرانيا، بدلا من الاكتفاء باستخدام عائدات هذه الأصول.

من جهتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، يوم الأربعاء على "عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية وصفت مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فقط، بل أصول الحكومية الروسية أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.