روسيا تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي

تولت روسيا الاتحادية اليوم الأربعاء، الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلفا لكوريا الجنوبية العضو غير الدائم، والذي تتناوب رئاسته شهريا 15 عضوا منهم 10 غير دائمين و5 دائمين.

مواصلة النقاشات حول النزاعات بما في ذلك في أوكرانيا وقطاع غزة

ومن المقرر خلال رئاسة روسيا لمجلس الأمن وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، مواصلة النقاشات حول النزاعات بما في ذلك في أوكرانيا وقطاع غزة، والوضع في الشرق الأوسط ككل، كما تخطط لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن لمناقشة تطبيق مبادئ ميثاق المنظمة.

الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في حل جميع القضايا

وأكدت روسيا أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في حل جميع القضايا والمشكلات المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية والامتثال له كاملا، بدلا من انتقاء أحكام معينة.

