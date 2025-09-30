الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية (صور)

السيسي يستقبل المبعوث
السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية
 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بارك بوم كي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير الكوري في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث الكوري الجنوبي سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الكوري “لي جاي ميونج” بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعرب بموجبها عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لكوريا من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، والتطلع للقاء الرئيس في أقرب فرصة ممكنة.

 

وفي هذا السياق، نقل المبعوث الكوري إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الكوري. 

 ومن ناحيته،  أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالمسئول الكوري، وطلب نقل تهنئته إلى نظيره الكوري بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد في يونيو 2025، مؤكدًا تطلعه لاستقبال رئيس كوريا في القاهرة قريبًا، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

 

 وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي ثمّن ما شهدته العلاقات المصرية الكورية من تطور ملموس على كافة الأصعدة، لا سيما خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي رسّخ مكانة كوريا الجنوبية كشريك اقتصادي فاعل لمصر.

كما أشاد الرئيس بالتجربة الكورية على مدار العقود الأخيرة التي انعكست في التقدم الذي تشهده كوريا حاليا.

 

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية الاستثمارات الكورية في السوق المصرية، مؤكدًا حرص الدولة على مواصلة توطيد الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتوسيع آفاقها، استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في مجالات التعاون القائمة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من الشركات الكورية على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة مما تتمتع به مصر من استقرار ومزايا تنافسية متنامية، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الدول العربية والأفريقية.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، لما لها من أثر بالغ في دعم مسار حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير الكوري في القاهرة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

