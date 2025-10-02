الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة: السرعة الزائدة وراء مصرع عامل دليفري في انقلاب دراجته النارية

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية لمصرع عامل دليفري إثر انقلاب دراجته النارية أثناء سيره بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بسبب السرعة الزائدة، وصرحت بدفن جثة المتوفي. 

مصرع عامل دليفري في انقلاب موتوسيكل بأكتوبر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دراجة نارية “موتوسيكل”، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين مصرع دليفري يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب دراجته النارية أثناء سيره بسرعة عالية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة 6 أكتوبر 6 أكتوبر وزير الداخلية قطاع اكتوبر النيابة العامة

مواد متعلقة

قرار من النيابة ضد موظف تحرش بسيدة في مول شهير بأكتوبر

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads