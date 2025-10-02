المعاينة: السرعة الزائدة وراء مصرع عامل دليفري في انقلاب دراجته النارية

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية لمصرع عامل دليفري إثر انقلاب دراجته النارية أثناء سيره بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، بسبب السرعة الزائدة، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

مصرع عامل دليفري في انقلاب موتوسيكل بأكتوبر

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، يفيد خلاله بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دراجة نارية “موتوسيكل”، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين مصرع دليفري يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب دراجته النارية أثناء سيره بسرعة عالية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

