بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

سجلت أسعار المانجو ارتفاعات ملحوظة في أسواق التجزئة، لجميع الأصناف، إذ شهدت قفزة سعرية تخطت الـ 50 % على الأقل في بعض الأصناف مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليصل سعر كيلو المانجو العويسي إلى 150 جنيهًا في أسواق بعض المناطق وأقل سعر لها 85 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع سعر المانجو في الأسواق، ومتى ينتهي موسم المانجو 2025؟

أسعار المانجو اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار المانجو بنسب متفاوتة في الأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ ارتفاع أسعار المانجو بنسب متفاوتة في الأسواق.

أسباب ارتفاع سعر المانجو بالأسواق

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار المانجو ارتفعت مع انخفاض الكميات المعروضة منها، فنحن رسميًا في نهاية موسم المانجو لعام 2025.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى

وأضاف: أن موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى، وتشمل المانجو العويس والبلدي والسكري والفص والزبدية، وهي أصناف يعشقها المصريون، لكن دائمًا ما ينتهي موسم المانجو لأصناف الرئيسية مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر من كل عام.

5 أصناف مانجو مستمرة في السوق حتى نوفمبر المقبل

وأشار إلى أن بعض الأصناف ستظل معروضة في الأسواق حتى منتصف نوفمبر المقبل، وعلى رأسها، المانجو الكنت والكيت والهايدي والروجينة والنعومي، وهي أصناف لم يتعود عليها المواطن المصري في المواسم السابقة، وليست بشعبية الفص والعويس، لكن بدأ المواطنون في تناولها مؤخرًا، والإقبال على شرائها، خاصة وأن بعضها أرخص من الأصناف الشعبية، إضافة إلى تنوع مذاق ونكهة كل صنف منهم.

أسعار المانجو اليوم، فيتو

موسم المانجو لعام 2025 كان موسمًا ناجحًا

وقال «النجيب» إن موسم المانجو لعام 2025 كان موسمًا ناجحًا، حيث تنوعت فيه الأصناف المطروحة بكميات كبيرة غطت الاستهلاك، سواء استهلاك المواطنين العاشقين لتناول المانجو الطازج أو الذين يفضلون تخزينها، فضلًا عن تلبية احتياجات محلات العصائر.

أسعار المانجو خلال الموسم كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي

وأضاف: أن أسعار المانجو خلال الموسم كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي، وظلت أسعار المانجو باستثناء الفص عند مستويات تقل عن 60 جنيهًا للكيلو، وتبدأ من 15 جنيهًا في أسواق الجملة، طوال الثلاث شهور الماضية وهي فترة تعد ذروة الموسم، وأمر طبيعي أن ترتفع أسعار السلع مع نهاية موسمها وانخفاض الكميات المعروضة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.