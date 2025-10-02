الخميس 02 أكتوبر 2025
مجسمات للأهرامات وأبو الهول، إبداعات مدير مدرسة حكومية بالقليوبية

في مبادرة مبتكرة لربط الطلاب بالحضارة المصرية القديمة، أبدع مدير مدرسة ميت كنانة الريفية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، في صنع مجسمات للأهرامات وأبو الهول داخل فناء المدرسة، لتكون إضافة مميزة للأنشطة التربوية.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات  مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية، وحرص المديرية على دعم الأنشطة الإبداعية بجانب العملية التعليمية.

شهدت المدرسة بزيارة الصياد عبد العزيز الزهوي، مدير إدارة طوخ التعليمية، الذي تابع سير العمل وأشاد بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، مثمنًا المبادرة المتميزة لمدير المدرسة الأستاذ محمود مرعية في دعم الأنشطة الطلابية.

كما تزامنت الزيارة مع متابعة من وزارة التربية والتعليم لبرامج التربية الزراعية، بحضور إيمان حسن السيد موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، عبد الحميد الحويطي موجه أول التربية الزراعية بالإدارة، رضا محمد موجه مشاتل، رحاب سعيد أحمد موجه أول التربية الزراعية بإدارة الخصوص، والأستاذ أشرف عفيفي موجه مرافق بالإدارة.

وأشاد الحضور بالجهود المبذولة داخل المدرسة تحت قيادة مديرها، مؤكدين أن هذه النماذج الإبداعية تعكس وعيًا بأهمية ترسيخ القيم الوطنية وتعريف الطلاب بعظمة حضارتهم.

