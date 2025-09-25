الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

ليل وبران
ليل وبران

فاز فريق ليل الفرنسي على نظيره بران النرويجي بنتيجة، 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحقق ليل الفوز في الشوط الثاني ليحصد الفريق أول 3 نقاط في البطولة.

تشكيل ليل ضد بران

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي × فيكتوريا بلزن - 10 مساء

جلاسكو رينجرز × جينك - 10 مساء | بي إن سبورت 5

 

ريد بول سالزبورج × بورتو - 10 مساء | بي إن سبورت 7

أستون فيلا × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 2

شتوتجارت × سيلتا فيجو - 10 مساء | بي إن سبورت 

أوتريخت × ليون - 10 مساء | بي إن سبورت 9

يانج بويز × باناثينايكوس - 10 مساء | بي إن سبورت 6

 

