ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

فاز فريق ليل الفرنسي على نظيره بران النرويجي بنتيجة، 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحقق ليل الفوز في الشوط الثاني ليحصد الفريق أول 3 نقاط في البطولة.

تشكيل ليل ضد بران

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي × فيكتوريا بلزن - 10 مساء

جلاسكو رينجرز × جينك - 10 مساء | بي إن سبورت 5

ريد بول سالزبورج × بورتو - 10 مساء | بي إن سبورت 7

أستون فيلا × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 2

شتوتجارت × سيلتا فيجو - 10 مساء | بي إن سبورت

أوتريخت × ليون - 10 مساء | بي إن سبورت 9

يانج بويز × باناثينايكوس - 10 مساء | بي إن سبورت 6

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.