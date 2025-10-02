مباريات قوية اليوم في ختام مونديال الأندية لليد، أبرزها الزمالك ضد الشارقة الإماراتي

كرة اليد، يسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية “سوبر جلوب”، التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية بالقاهرة، بمشاركة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرًا | أون سبورت 1

الزمالك × الشارقة الإماراتي - 2:45 ظهرًا | أون سبورت 1

ماجديبورج الألماني × الأهلي - 5:15 عصرًا | أون سبورت 1

فيزبريم المجري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً | أون سبورت 1

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

