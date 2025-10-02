الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباريات قوية اليوم في ختام مونديال الأندية لليد، أبرزها الزمالك ضد الشارقة الإماراتي

كأس العالم لكرة اليد،
كأس العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يسدل الستار اليوم الخميس، على منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية “سوبر جلوب”، التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية بالقاهرة، بمشاركة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد

تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرًا | أون سبورت 1

الزمالك × الشارقة الإماراتي - 2:45 ظهرًا | أون سبورت 1

ماجديبورج الألماني × الأهلي - 5:15 عصرًا | أون سبورت 1

فيزبريم المجري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً | أون سبورت 1

وكان الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق برشلونة الإسباني بنتيجة (21-26)، ليتحول للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام فريق ماجديبورج الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب الزمالك الأهلي

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

مونديال كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام برشلونة في الشوط الأول

كرة اليد، فيزبريم يهزم ماجديبورج ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

كرة اليد، الزمالك يهزم الشارقة ويحل خامسا في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

"يوتيوب" يغلق قناة Nasser TV بعد نشرها تسجيلات صوتية لـ جمال عبد الناصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads