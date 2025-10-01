أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يعلن رسميا ترشحه في انتخابات الأهلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي.. ورابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز فريق بيراميدز امام الجيش الرواندي بثنائية نظيفة لفيستون ماييلي خلال لقاء الفريقين على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 49 من المباراة.

وأحرز ماييلي الهدف الثاني لفريق بيراميدز أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 85 من المباراة.

أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه قراره بخوض انتخابات النادي المقبلة.

وجاء بيان الخطيب كالتالي:

أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في ٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…

وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري، وذلك طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية

إيقاف محمد سالم علي عبد القادر، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف لؤي وائل محمد ضياء الدين، لاعب فريق المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتابع إبراهيم حسن أن الفريق يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن المدرب الهولندي لانجيلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي، يصل إلى القاهرة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لبدء مهمته رسميا داخل القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يبدأ لانجيلير عمله مباشرة مع فرق قطاع الناشئين بالأهلي خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير قطاع الناشئين.

خسر فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمام نظيره جالطة سراي التركي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة ليفربول وجالطة سراي وكان على مقاعد البدلاء، بعدما شارك جيريمي فريمبونج أساسيا في مركز الجناح الأيمن، قبل أن يشارك الفرعون في شوط المباراة الثاني، لكن فشل في إنقاذ ليفربول من الهزيمة.

قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، يواصل عقد اجتماعات مع اللجان الاستشارية داخل النادي، في إطار التحضير لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة والمقرر إجراؤها نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد المصدر أن الخطيب بدأ مشاورة لجنة الحكماء التي تضم؛ حسن حمدي، وحسن مصطفى، وجمال الجارحي، وسامي زهران، إلى جانب عدد من رموز ورواد النادي الأهلي، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات النادي وخطط المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن محمود الخطيب خلال الساعات الـ24 المقبلة قائمته الانتخابية بشكل رسمي، قبل غلق باب الترشح المحدد له مساء الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.