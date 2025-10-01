الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

محمود الخطيب، فيتو
أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا  أعلن فيه قراره بخوض انتخابات النادي المقبلة.

نص بيان الخطيب  

وجاء بيان الخطيب كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم

أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة

لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في ٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…

وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".

 

 

 

