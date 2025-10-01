الأعلى للجامعات: التدريب الصيدلي ركيزة لإعداد خريج قادر على مواكبة التطور التكنولوجي

​شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الاحتفالية التي أقامتها هيئة الدواء المصرية بمناسبة نجاح العام الأول من برنامج الامتياز لطلاب كليات الصيدلة 2024/2025.

​وأكد الدكتور مصطفى رفعت في كلمته على أهمية التدريب الصيدلي والدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للجامعات في دعم المنظومة التعليمية.

وشدد على دور المجلس في دعم المنظومة التعليمية لضمان تخريج صيادلة مطلعين على كافة تطورات بيئة العمل.

كما أكد على أهمية أن يكون الخريجون قادرين على مواكبة التكنولوجيا الحديثة في المجال الصيدلي.

وأوضح رفعت أن هذا الدعم يسهم في الإسراع بوجود كوادر بشرية تقود قاطرة التنمية، وهو ما يتفق مع الاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الدولة المصرية.

إطلاق مسابقة سنوية مع هيئة الدواء لدعم الابتكار

وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن إطلاق رؤية لعمل مسابقة سنوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، تهدف إلى دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل. وهذا يؤكد على الشراكة المستمرة بين المجلس الأعلى للجامعات (القطاع الحكومي والبحث العلمي) وهيئة الدواء لدعم التعليم والبحث الصيدلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.