الأعلى للجامعات يعتمد الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30-9-2025 عن اعتماده رسميًا الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن الدليل الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية، ومجالات الاستخدام في التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وإدارة المخاطر، والتوصيات والسياسات التنفيذية.

للاطلاع على الدليل والتحميل برجاء الضغط من هنــــا
او مسح الباركود المرفق 

