حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة بالإسكندرية
أمرت النيابة بحبس أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بـالإسكندرية.
فيديو لـ3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالإسكندرية
رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة بالإسكندرية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبحوزتهم (كمية لمخدري "الآيس، الحشيش" – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
