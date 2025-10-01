الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرة الدفاع الإسبانية تحذر من مخاطر دخول أسطول الصمود منطقة الحظر

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

حذّرت وزيرة الدفاع الإسبانية من أن دخول أسطول الصمود إلى منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يُعرّض حياة الكثيرين للخطر.

 

كسر الحصار المفروض على غزة

يأتي التحذير في ظل التوترات المتصاعدة حول التحركات البحرية المتجهة نحو غزة، والتي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

الدوافع الأمنية حيال أسطول الصمود

أوضحت الوزيرة أن أي تجاوز للمناطق المحظورة قد يقود إلى تصعيد عسكري مباشر، ويضع المدنيين المشاركين في مواجهة مخاطر كبيرة.

 

التحذير يعكس قلق مدريد من تفاقم الأوضاع في شرق المتوسط، وسط دعوات أوروبية ودولية إلى التهدئة وتجنب أي مواجهة بحرية مفتوحة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، إن اعتراض أسطول الصمود سيكون عملا غير قانوني لأنه سيتم في المياه الدولية، وسيعتبر اعتداء على سيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون في الأسطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة الدفاع الاسبانية أسطول الصمود إسرائيل غزة شرق المتوسط

مواد متعلقة

فرانشيسكا ألبانيز: اعتراض أسطول الصمود اعتداء على سيادة الدول المنتمي لها المشاركون

أستراليا: مخاوف من مصير مواطنينا المحتجزين في "أسطول الصمود"

20 مسيرة تحلق فوق سفن أسطول الصمود بالقرب من غزة

الأكثر قراءة

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads