وزيرة الدفاع الإسبانية تحذر من مخاطر دخول أسطول الصمود منطقة الحظر

حذّرت وزيرة الدفاع الإسبانية من أن دخول أسطول الصمود إلى منطقة الحظر التي حددتها إسرائيل قد يُعرّض حياة الكثيرين للخطر.

كسر الحصار المفروض على غزة

يأتي التحذير في ظل التوترات المتصاعدة حول التحركات البحرية المتجهة نحو غزة، والتي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

الدوافع الأمنية حيال أسطول الصمود

أوضحت الوزيرة أن أي تجاوز للمناطق المحظورة قد يقود إلى تصعيد عسكري مباشر، ويضع المدنيين المشاركين في مواجهة مخاطر كبيرة.

التحذير يعكس قلق مدريد من تفاقم الأوضاع في شرق المتوسط، وسط دعوات أوروبية ودولية إلى التهدئة وتجنب أي مواجهة بحرية مفتوحة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، إن اعتراض أسطول الصمود سيكون عملا غير قانوني لأنه سيتم في المياه الدولية، وسيعتبر اعتداء على سيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون في الأسطول.

