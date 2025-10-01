الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد المنازل البدوية بقرية رأس النقب تمهيدًا لتسليمها للأهالي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية بمدينة طابا، تفقد خلالها مشروع تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية رأس النقب، والذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، بتمويل من جهاز التعمير وتنفيذ الشركة الهندسية للمقاولات، وذلك لتوفير مساكن ملائمة للأهالي من البدو.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد المنازل البدوية بقرية رأس النقب تمهيدًا لتسليمها للأهالي

 

وأكد المحافظ أن المنازل جاهزة تمامًا، وجارٍ حاليًا تحديد أسماء المستحقين تمهيدًا لتسليمها، موجها بسرعة  إنهاء مشكلة مياه الشرب بالقرية، والتي تم بالفعل حلها بعد البدء في توصيل خط مياه جديد من محطة طابا إلى قرية رأس النقب لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم للأهالي. كما استمع إلى مطالب المواطنين مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

 

وخلال الجولة، رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية والمختصين، حيث تابع أعمال اللجنة المشكلة من الديوان العام لمتابعة سير الخدمات بالمحافظة، والتي شملت المركز التكنولوجي بالمدينة، الحملة الميكانيكية، نظام المخلفات، أعمال الحوكمة والتفتيش، والتحصيل للمستحقات والمتأخرات، كما اطلع على تقارير تفصيلية حول نسب الإنجاز ومستوى الأداء بمدن خليج العقبة دهب ونويبع وطابا.

وقال اللواء خالد مبارك «نعمل وفق خطة واضحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بشكل مستمر، من خلال رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية. هدفنا هو تلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء جنوب سيناء، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية».

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى العريش

محافظ جنوب سيناء يلتقي عددا من القيادات التنفيذية لمتابعة مطالب أهالي رأس النقب

وفي لفتة إنسانية، قدّم المحافظ هدية لأهالي قرية رأس النقب بمناسبة اقتراب موسم الشتاء، شملت توزيع بطاطين وألحفة، تأكيدًا على تقدير الدولة لأبنائها وحرصها على دعمهم في جميع الظروف.

كما أكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود بمدن المحافظة بما يسهم في دعم المشروعات التنموية، ويعزز الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العريش اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك خالد مبارك شمال سيناء صحة شمال سيناء محافظ جنوب سيناء

الأكثر قراءة

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق من نشاط الرياح غدا

العرب وخطة ترامب

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين برشلونة وباريس سان جيرمان في الشوط الأول

القبض على بطلة فيديو تهديد زوجة شقيقها بالسحر في الشرقية

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

دوري أبطال أوروبا، توريس يتقدم بهدف برشلونة الأول في شباك باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads