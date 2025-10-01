قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية بمدينة طابا، تفقد خلالها مشروع تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية رأس النقب، والذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، بتمويل من جهاز التعمير وتنفيذ الشركة الهندسية للمقاولات، وذلك لتوفير مساكن ملائمة للأهالي من البدو.

محافظ جنوب سيناء يتفقد المنازل البدوية بقرية رأس النقب تمهيدًا لتسليمها للأهالي

وأكد المحافظ أن المنازل جاهزة تمامًا، وجارٍ حاليًا تحديد أسماء المستحقين تمهيدًا لتسليمها، موجها بسرعة إنهاء مشكلة مياه الشرب بالقرية، والتي تم بالفعل حلها بعد البدء في توصيل خط مياه جديد من محطة طابا إلى قرية رأس النقب لضمان وصول المياه بشكل منتظم ودائم للأهالي. كما استمع إلى مطالب المواطنين مؤكدًا العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عاجل.

وخلال الجولة، رافق المحافظ عدد من القيادات التنفيذية والمختصين، حيث تابع أعمال اللجنة المشكلة من الديوان العام لمتابعة سير الخدمات بالمحافظة، والتي شملت المركز التكنولوجي بالمدينة، الحملة الميكانيكية، نظام المخلفات، أعمال الحوكمة والتفتيش، والتحصيل للمستحقات والمتأخرات، كما اطلع على تقارير تفصيلية حول نسب الإنجاز ومستوى الأداء بمدن خليج العقبة دهب ونويبع وطابا.

وقال اللواء خالد مبارك «نعمل وفق خطة واضحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بشكل مستمر، من خلال رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التنفيذية. هدفنا هو تلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء جنوب سيناء، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية».

وفي لفتة إنسانية، قدّم المحافظ هدية لأهالي قرية رأس النقب بمناسبة اقتراب موسم الشتاء، شملت توزيع بطاطين وألحفة، تأكيدًا على تقدير الدولة لأبنائها وحرصها على دعمهم في جميع الظروف.

كما أكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود بمدن المحافظة بما يسهم في دعم المشروعات التنموية، ويعزز الخدمات المقدمة للأهالي والزائرين على حد سواء.

