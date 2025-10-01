وكيل صحة شمال سيناء يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى العريش

واصل الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية داخل مستشفى العريش العام، ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي.



وكيل صحة سيناء يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى العريش

بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة مبنى الكلى الجديد بالمستشفى، لمتابعة أعمال التطوير والاطمئنان على جاهزيته تمهيدًا للافتتاح والتشغيل، باعتباره إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة. وأكد حرصه على استكمال كافة التجهيزات الإنشائية والطبية، مشددًا على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.



كما شملت الجولة المرور على معمل العريش المشترك الحالي لمتابعة سير العمل، لحين الانتهاء من تطوير المعمل الأساسي، وذلك لضمان دقة وسرعة الفحوصات الطبية. وأشار إلى أن المعمل يقدم خدمات متخصصة في فحص المياه والأغذية، وزوّد بأحدث الأجهزة للكشف عن السموم والمواد الحافظة.

وتابع وكيل الوزارة تفقد مركز الفيروسات الكبدية، للتأكد من توافر خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الفيروسات الكبدية، مثمنًا دور المركز في مكافحة أمراض الكبد وتوفير أحدث بروتوكولات العلاج. كما زار وحدة الـ PCR وعيادة المناظير ومعمل الكيمياء، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة.

وأوضح الدكتور عمرو أن أعمال التطوير تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء، التي تشمل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، مؤكدًا أن قطاع الصحة في شمال سيناء يحظى باهتمام كبير، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

