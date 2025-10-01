استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، رئيس جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، وبناء القدرات ورفع ثقافة الجودة، وتبادل الخبرات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الأكاديمي، والاستفادة المتبادلة من الموارد البشرية والمادية بالجامعتين، وتطوير البرامج التعليمية بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فيصل لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية

حضر مراسم التوقيع من جانب جامعة المنصورة كلٌّ من: الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية، ونواب مدير المكتب: الدكتورة يسرا الفار، والدكتور شادي حسين.

فيما ضم وفد جامعة الملك فيصل: الدكتور فهد بن عبد الله آل داود، المشرف العام على إدارة التعاون والشراكات الدولية بجامعة الملك فيصل، بحضور الدكتور فهد الشهراني، مساعد الملحق الثقافي السعودي، ممثلًا عن الدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة.

الانفتاح على التجارب التعليمية والبحثية المتميزة

رحّب الدكتور شريف خاطر برئيس جامعة الملك فيصل والوفد الحضور، معبّرًا عن اعتزازه بالعلاقات الأكاديمية بين الجامعتين، ومؤكدًا حرص جامعة المنصورة على الانفتاح على التجارب التعليمية والبحثية المتميزة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

تعزيز جسور التواصل العلمي بين الجامعات المصرية والسعودية

كما ثمّن التعاون المثمر مع الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به في تيسير الشراكات الأكاديمية وتعزيز جسور التواصل العلمي بين الجامعات المصرية والسعودية.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو توسيع الشراكات الدولية، وانسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والبحث العلمي.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة عن خالص شكره وتقديره لجامعة المنصورة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية، وتمثل بداية لشراكة استراتيجية راسخة بين الجامعتين في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

تعزيز آفاق التعاون مع جامعة المنصورة العريقة من خلال برامج الدراسات العليا

كما أشار إلى أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا تطلع جامعة الملك فيصل، بما تمتلكه من خبرات وبرامج أكاديمية متقدمة، إلى تعزيز آفاق التعاون مع جامعة المنصورة العريقة من خلال برامج الدراسات العليا والبحث العلمي والتبادل الطلابي، بما يحقق تطلعات الجانبين في خدمة التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور فهد الشهراني، مساعد الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، عن بالغ تقديره لجامعة المنصورة على تعاونها البنّاء، مشيرًا إلى أن الملحقية الثقافية السعودية تحرص على دعم الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية والسعودية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز من تكامل الجهود في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وقبل مراسم التوقيع، استعرض الدكتور شريف خاطر أبرز نقاط التميز والإنجازات التي حققتها جامعة المنصورة خلال السنوات الأخيرة، أعقبها عرض فيديو تعريفي عن الجامعة. كما قدّم الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة عرضًا تناول جامعة الملك فيصل وأهم ملامح التطوير والتميز في جامعة الملك فيصل، وما تشهده من تقدم في مختلف البرامج التعليمية والبحثية.

تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة

وتضمنت اتفاقية التعاون مجالات متعددة، من أبرزها: تطوير المناهج وتبادل الخبرات الأكاديمية، تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات العلمية. كما تتضمن تعزيز التعاون في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتبادل الطلابي والمنح الدراسية، والتدريب الفني والطبي والتقني، وتنظيم الندوات العلمية والأنشطة الثقافية المشتركة، بما يدعم مسيرة التطوير والتحديث في الجامعتين.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، حيث قام الدكتور شريف خاطر بتكريم الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، رئيس جامعة الملك فيصل، والدكتور فهد آل داود، المشرف على إدارة التعاون والشراكات الدولية، وكذلك تكريم الدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة، وتسلم الدرع نيابةً عنه الدكتور فهد الشهراني، مساعد الملحق الثقافي السعودي، فيما يعد تأكيدًا على العلاقات الأكاديمية المتنامية بين الجامعتين، وبداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يخدم التعليم والبحث العلمي في مصر والمملكة العربية السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.