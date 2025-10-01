بنك مصر يطلق حملته التوعوية للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

في إطار استراتيجيته الداعمة لتعزيز الثقافة المصرفية لدى عملائه والمجتمع، أعلن بنك مصر عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية، تحت شعار "أمانة عليك.. توعيهم، نخبي البيانات.. نحمي الحسابات".

تأتي هذه الحملة متزامنة مع شهر التوعية بأمن المعلومات، حيث يركز البنك على رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وعدم مشاركتها تحت أي ظرف. وتشمل هذه البيانات الأرقام السرية، ورموز التحقق (OTP)، وبيانات البطاقات البنكية، إذ يؤكد بنك مصر أنه لا يطلب مطلقًا هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي.

وتلفت الحملة انتباه العملاء إلى ضرورة الحذر من الرسائل أو الروابط المجهولة التي توهم المستلمين بأنهم قد فازوا بجائزة أو تطلب منهم تحديث بياناتهم، مؤكدة أن الضغط على مثل هذه الروابط أو التفاعل مع هذه الرسائل قد يعرّض حساباتهم المصرفية للخطر.

كما يشدد بنك مصر على أن حماية الحسابات مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي العملاء بكيفية التصرف عند التعرض لمحاولات احتيالية، وتمر بتعزيز ثقافة الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو مكالمات مشبوهة. وفي هذا السياق، يناشد البنك الأطراف الواعية في جميع الدوائر الأسرية والاجتماعية بالمبادرة بإرشاد وتوعية الأشخاص المحيطة بهم، لدرء أي مخاطر احتيالية قد تؤدي إلى فقدان مدخراتهم.

وتتضمن الحملة رسائل مباشرة وسهلة الفهم، يتم نشرها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بما يساهم في حماية العملاء من الوقوع في فخ أساليب النصب والاختراق.

بهذه المبادرة، يواصل بنك مصر التزامه الراسخ بتعزيز أمن البيانات وتوفير تجربة مصرفية آمنة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم في ترسيخ الثقة بين البنك وعملائه.

