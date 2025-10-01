الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في محافظة الدقهلية

استعراض مشروعات الخطة
استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الدقهلية، فيتو

عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 /2026، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء المدن.

 

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2025/2026 وتذليل أي عقبات أمام أعمال التنفيذ وإزالة أسبابها، حرصا على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها في مختلف القطاعات وجميع المجالات التي تخدم المواطنين.

وضع آلية لربط الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بفروعها

وأكد نائب المحافظ على تذليل أية عقبات في مرحلة الطرح والترسية والتنفيذ، على أن تتم الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وأوضح أنه سيتم وضع آلية لربط الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بفروعها في جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال تطبيق "جوجل فورم"، وذلك لتيسر أعمال متابعة تنفيذ المشروعات.

 

آليات عمل استمارة متابعة المشروعات 

واستعرض "العدل" آليات عمل استمارة متابعة المشروعات مؤكدا أن الأعمال تمثل مسئولية تضامنية مشتركة بين التخطيط والمشروعات والتعاقدات، وشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والمواصفات الفنية في التنفيذ.

استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

واستعرض عدد من مديري مديريات الخدمات ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء المراكز، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تطبيق جوجل بديوان عام المحافظة ديوان عام المحافظة تنفيذ مشروع تنفيذ المشروعات لخطة الإستثمارية محافظة الدقهلية مشروعات الخطة الاستثمارية مختلف القطاعات ومديري الإدارات

مواد متعلقة

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

فريق طبي بمستشفى ملوي التخصصي ينقذ حياة طفل ابتلع أحجارا وزلطا

تخصيص ورش حرفية ووحدات تجارية بنظام حق الانتفاع في حدائق أكتوبر

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من أسيوط

الأكثر قراءة

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

المدرب الهولندي الجديد يصل الليلة لبدء مهمته في الأهلي

إيهود باراك: ترامب فرض الاتفاق على نتنياهو والأخير يسعى لإفشاله

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الجرب والقمل

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads