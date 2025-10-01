استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في محافظة الدقهلية

عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 /2026، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري مديريات الخدمات، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء المدن.

نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2025/2026 وتذليل أي عقبات أمام أعمال التنفيذ وإزالة أسبابها، حرصا على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها في مختلف القطاعات وجميع المجالات التي تخدم المواطنين.

وضع آلية لربط الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بفروعها

وأكد نائب المحافظ على تذليل أية عقبات في مرحلة الطرح والترسية والتنفيذ، على أن تتم الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وأوضح أنه سيتم وضع آلية لربط الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بفروعها في جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال تطبيق "جوجل فورم"، وذلك لتيسر أعمال متابعة تنفيذ المشروعات.

آليات عمل استمارة متابعة المشروعات

واستعرض "العدل" آليات عمل استمارة متابعة المشروعات مؤكدا أن الأعمال تمثل مسئولية تضامنية مشتركة بين التخطيط والمشروعات والتعاقدات، وشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والمواصفات الفنية في التنفيذ.

استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

واستعرض عدد من مديري مديريات الخدمات ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء المراكز، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

