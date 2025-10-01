جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا شريك استراتيجي في معرض الخليج للتدريب والتعليم 2025

حضور بارز وتمثيل مشرف للجامعة في المعرض.. وجناح MUST يتصدر التفاعل ويجذب كبار الشخصيات والزوار من مختلف الدول.

شعار الجامعة يسيطر بصريا على أرجاء المعرض ويؤكد مكانتها كشريك رئيسي.

مشاركة الجامعة تعكس رؤيتها في الانفتاح الدولي وتعزيز ريادة التعليم المصري.



شاركت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كشريك استراتيجي في معرض الخليج للتدريب والتعليم 2025، الذي أُقيم مؤخرا في صالة الاتحاد ( أرينا – أبوظبي)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تأكيد جديد على مكانتها الأكاديمية الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المشاركة المتميزة بدعم ورعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يؤمن بأهمية انفتاح الجامعة على المحافل الدولية وفتح آفاق التعاون الأكاديمي الإقليمي والدولي، وفي إطار حرص الجامعة على التوسع في حضورها الدولي، وتفعيل دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تقدم نموذجا متطورا في التعليم العالي، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي للمعرض حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الشيخة نورة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمعرض الخليج للتدريب والتعليم، إلى جانب الدكتورة إيمان عبدالعزيز، مدير تطوير الأعمال بجامعة MUST، وشهد جناح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حضورا لافتا منذ اليوم الأول للمعرض، حيث استقبل عددا من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم السفير أيمن عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وشخصيات مؤثرة من قطاع التعليم العالي الإقليمي، ومثّل الجامعة في المعرض مجموعة متميزة من خريجيها، ممن يعملون كسفراء رسميين لـ MUST، حيث كان حضورهم لافتا ومفعما بالانتماء والولاء، ما عكس صورة مشرفة لرسالة الجامعة وتأثيرها المستمر في حياة طلابها حتى بعد التخرج.

واستحوذ جناح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على اهتمام الزوار باعتباره الأكبر والأكثر تفاعلا في المعرض، ليشكل منصة ديناميكية جمعت الطلاب، والأكاديميين، والشركاء الدوليين، وشهد مستويات عالية من التفاعل والنقاشات المثمرة، في انعكاس مباشر لقوة برامج الجامعة الأكاديمية ورؤيتها الدولية الطموحة، كما كان الحضور البصري للجامعة قويا ولافتا، إذ تصدر شعار MUST الشاشات واللافتات الرئيسية المنتشرة في أرجاء المعرض، مما عزز من مكانتها كشريك استراتيجي محوري لهذا الحدث التعليمي الإقليمي البارز.



وأكدت د. هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مشاركة الجامعة كشريك استراتيجي في معرض الخليج للتدريب والتعليم 2025 تأتي في إطار رؤية طموحة يدعمها بشكل مباشر خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، الذي لا يدخر جهدا في تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للجامعة.

وأضافت د. المنوفي أن هذا التوجه يعكس إيمان الجامعة بأهمية الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة، والتأكيد على مكانة التعليم المصري كمنافس قوي في الساحة العالمية، من خلال تقديم نموذج أكاديمي متكامل قائم على الابتكار والتميز.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

