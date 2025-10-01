ترامب يسخر من قادة الكونجرس الديمقراطيين بفيديو ذكاء اصطناعي بعد فشل اجتماع إغلاق الحكومة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية، على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما يؤدي إلى الإعلان عن "الإغلاق الحكومي"، خلال ساعات.

وجاء رد “ترامب” عبر مقطع فيديو مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي من السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والنائب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).

وجاء ذلك أيضا بعد ساعات من لقاء ترامب بقادة الكونجرس الديمقراطيين في البيت الأبيض لمناقشة الإغلاق الحكومي الوشيك.



وأظهر المقطع الزائف، الذي نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال"، جيفريز وهو يظهر بـشارب وقبعة "سومبريرو" ويقف صامتا بجوار شومر، الذي يجادل بصوت مزيف لصالح منح "المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية" كجزء من مسعى لكسب "ناخبين جدد" للحزب الديمقراطي.

ويُعزف لحن شعبي مكسيكي تقليدي على مدى الفيديو الذي تبلغ مدته 35 ثانية، والذي يبدو أن خلفيته هي البيت الأبيض.

في المقابل، هاجم كل من شومر وجيفريز الرئيس ترامب بسبب هذا المنشور.

وكتب شومر على منصة "إكس"، مشيرا إلى الفيديو المعدَّل رقميًّا: "إذا كنت تعتقد أن إغلاق حكومتك مزحة، فهذا يثبت ما نعرفه جميعًا: أنت لا تستطيع التفاوض. يمكنك فقط افتعال نوبات الغضب".

وكتب جيفريز قائلًا: "التعصب لن يوصلك إلى أي مكان. ألغِ التخفيضات. اخفض التكلفة. أنقذ الرعاية الصحية. لن نتراجع".

Bigotry will get you nowhere.



Cancel the Cuts. Lower the Cost. Save Healthcare.



We are NOT backing down. pic.twitter.com/D0xyFiIGkC — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) September 30, 2025

ونشر ترامب المقطع الزائف بعد حوالي أربع ساعات من خروج قادة الكونجرس الديمقراطيين من البيت الأبيض وقولهم إن "خلافات كبيرة جدا" لا تزال قائمة بشأن التخفيضات في برامج الرعاية الصحية المختلفة، مع بقاء ما يزيد قليلا عن 24 ساعة لتمرير تشريع لتجنب إغلاق الحكومة.

وكان الجمهوريون قد اتهموا الديمقراطيين بالرغبة في توفير إمكانية وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى برامج الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة كجزء من محاولتهم لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهو ادعاء نفاه الديمقراطيون.

وصرح نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حضر الاجتماع مع ترامب وشومر وجيفريز وقادة الكونجرس الجمهوريين، للصحفيين بعد اللقاء بأنه يعتقد أن الحكومة "متجهة نحو الإغلاق".

ويواجه المشرعون مهلة نهائية تنتهي في تمام الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لتمرير تشريع لتمويل الحكومة.

وإذا لم يتم تمرير أي مشروع قانون بعد الموعد النهائي، فستتوقف جميع العمليات الحكومية غير الأساسية لأول مرة منذ الإغلاق الذي استمر 35 يومًا في أواخر ديسمبر 2018 وأوائل يناير 2019.

