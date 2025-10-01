الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يسخر من قادة الكونجرس الديمقراطيين بفيديو ذكاء اصطناعي بعد فشل اجتماع إغلاق الحكومة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسخرية، على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما يؤدي إلى الإعلان عن "الإغلاق الحكومي"، خلال ساعات.

وجاء رد “ترامب” عبر مقطع فيديو مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي من السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والنائب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك).

وجاء ذلك أيضا بعد ساعات من لقاء ترامب بقادة الكونجرس الديمقراطيين في البيت الأبيض لمناقشة الإغلاق الحكومي الوشيك.
 

وأظهر المقطع الزائف، الذي نشره ترامب على منصة "تروث سوشيال"، جيفريز وهو يظهر بـشارب وقبعة "سومبريرو" ويقف صامتا بجوار شومر، الذي يجادل بصوت مزيف لصالح منح "المهاجرين غير الشرعيين رعاية صحية مجانية" كجزء من مسعى لكسب "ناخبين جدد" للحزب الديمقراطي.

ويُعزف لحن شعبي مكسيكي تقليدي على مدى الفيديو الذي تبلغ مدته 35 ثانية، والذي يبدو أن خلفيته هي البيت الأبيض.

في المقابل، هاجم كل من شومر وجيفريز الرئيس ترامب بسبب هذا المنشور. 

وكتب شومر على منصة "إكس"، مشيرا إلى الفيديو المعدَّل رقميًّا: "إذا كنت تعتقد أن إغلاق حكومتك مزحة، فهذا يثبت ما نعرفه جميعًا: أنت لا تستطيع التفاوض. يمكنك فقط افتعال نوبات الغضب".

وكتب جيفريز قائلًا: "التعصب لن يوصلك إلى أي مكان. ألغِ التخفيضات. اخفض التكلفة. أنقذ الرعاية الصحية. لن نتراجع".

ونشر ترامب المقطع الزائف بعد حوالي أربع ساعات من خروج قادة الكونجرس الديمقراطيين من البيت الأبيض وقولهم إن "خلافات كبيرة جدا" لا تزال قائمة بشأن التخفيضات في برامج الرعاية الصحية المختلفة، مع بقاء ما يزيد قليلا عن 24 ساعة لتمرير تشريع لتجنب إغلاق الحكومة.

وكان الجمهوريون قد اتهموا الديمقراطيين بالرغبة في توفير إمكانية وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى برامج الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة كجزء من محاولتهم لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهو ادعاء نفاه الديمقراطيون.

وصرح نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حضر الاجتماع مع ترامب وشومر وجيفريز وقادة الكونجرس الجمهوريين، للصحفيين بعد اللقاء بأنه يعتقد أن الحكومة "متجهة نحو الإغلاق".

ويواجه المشرعون مهلة نهائية تنتهي في تمام الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) لتمرير تشريع لتمويل الحكومة.

وإذا لم يتم تمرير أي مشروع قانون بعد الموعد النهائي، فستتوقف جميع العمليات الحكومية غير الأساسية لأول مرة منذ الإغلاق الذي استمر 35 يومًا في أواخر ديسمبر 2018 وأوائل يناير 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 مشروع قانون تمويل الحكومة الإغلاق الحكومي الذكاء الاصطناعي السيناتور تشاك شومر النائب حكيم جيفريز قادة الكونجرس الديمقراطيين البيت الأبيض الإغلاق الحكومي الوشيك منصة تروث سوشيال

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

توابع زلزال القمة، لاعبو الزمالك يعلنون الإضراب ويرفضون خوض التدريبات

انخفاض أم ارتفاع، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء بأسواق التجزئة

حسبة برما، فرصة أمل لمنتخب مصر للصعود لدور 16 بكأس العالم للشباب

سينما زاوية تعرض فيلم "اختيار مريم" بعد إضراب مخرجه عن الطعام

شاهد، برومو لقاءات باسم يوسف مع الإعلامي أحمد سالم في كلمة أخيرة على ON

سحب بالقاهرة وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 – 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads