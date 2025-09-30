الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
عراقجي: لن نقبل بأي اتفاق مع أمريكا لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: اليوم تم تبادل الرسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء: أجرينا لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية خلال حضورنا في نيويورك وقدمنا مقترحات.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: في موضوع آلية الزناد كانت هناك جهود لإجبارنا على تقديم تنازلات غير معقولة وغير ممكنة، وكانت بذلت جهودا للوصول إلى تسوية لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها، ونحن لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني.

وقبل وقت سابق نددت إيران، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها غير مبررة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: إن إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة وملغاة.

وتعهدت إيران بأنها ستتخذ ردا حازما ومناسبا، بعد ساعات قليلة، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، والتي وصفتها طهران بـ"غير القانونية".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى جوتيريش، ونشرها على منصة "إكس": "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

 

وفرضت العقوبات مجددًا بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -المعروفة بدول الترويكا- "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

