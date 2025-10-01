تعيين طاقم حكام كاميروني لإدارة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة

الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بأسماء حكام مباراة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

 يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في الثامنة من مساء الأحد 5 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته اليوم أمام الجيش الرواندي العاصمة الرواندية بذهاب الدور التمهيدي بدوري الأبطال.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في رواندا

وتقام مباراة الذهاب بين  بيراميدز والجيش الرواندي في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية، الذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج، وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي على قناة أون سبورت 1. 

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

 

 يدير  مباراة الذهاب طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى. 

