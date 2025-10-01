الأربعاء 01 أكتوبر 2025
مواعيد عرض مسلسل ابن النادي على منصة شاهد

ينطلق في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، العرض الأول لمسلسل ابن النادي عبر منصة “شاهد”، في عمل طال انتظاره من قبل الجمهور، خاصة بعد الضجة التي أثارها البرومو الرسمي ومناقشته لقضايا مثيرة.  

مواعيد عرض مسلسل ابن النادي

يُعرض المسلسل حصريًا على “شاهد” كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

أبطال مسلسل ابن النادي

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل ابن النادي

تدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه. 

ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات.

