مخرج “اختيار مريم” يعلن عدم تواصل “زاوية” معه ويؤكد استمرار إضرابه عن الطعام

أعلن مخرج فيلم “اختيار مريم” محمود يحيي، عدم تواصل “سينما زاوية” معه بشكل رسمي حتى الآن بشأن عرض العمل في دار العرض الخاصة بهم، وذلك برغم البيان الذي أصدرته السينما مساء أمس.

وقال المخرج محمود يحيي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": “بخصوص بيان زاوية بعرض فيلمي اختيار مريم حتى الآن لم أتلق عرض رسمي عبر شركة التوزيع”.

وأكد يحيى استمراره في الإضراب على الطعام حتى التأكد من صحة البيان الذي أصدرته دار العرض، فقال: "ولن أتسرع بالاحتفال وكسري صيامي قبل تحقيق مطلبي وهو عرض عادل، عرض عادل، عرض عادل لفيلمي كبقية الأفلام والمخرجين الذين لا أقل ولا يقل فيلمي عنهم قيمة وأهمية وأحقية. والحكم للجمهور والنقاد".

سينما زاوية توافق على عرض فيلم “اختيار مريم”

وجاء ذلك بعد أن أعلنت سينما زاوية مساء أمس، قرارها بعرض فيلم "اختيار مريم" للمخرج محمود يحيى، الذي احتج أمام دار العرض وأعلن إضرابه عن الطعام.

وأكدت إدارة زاوية أن قرارها هذا جاء حرصًا على صحة المخرج وحياته، وليس لأي سبب آخر، مع التشديد على أن توفير فرصة العرض التجاري تقع على عاتق شركة التوزيع، وليس دار العرض، حيث يأتي هذا التطور بعد أن تابع الرأي العام موقف المخرج محمود يحيى واستمراره في الإضراب عن الطعام مطالبًا بعرض فيلمه في "زاوية".

وأشارت إدارة زاوية في بيانها إلى أنه بعد إصرار المخرج لشهور على إدراج فيلمه، تواصلت مع شركة توزيع الفيلم واقترحت عليها تقديم عرض في "زاوية" من تنظيم الشركة نفسها، وهو ما رفضه المخرج. وأبلغت شركة التوزيع برفض دور العرض الأخرى تقديم الفيلم، مما دفع "زاوية" لاتخاذ قرار عرضه في النهاية.

وأقرت المؤسسة الثقافية بأنها تعد من المنافذ القليلة المتاحة للعديد من صناع السينما المستقلين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها "دار عرض ومؤسسة ثقافية تسعى دائمًا إلى تحقيق توازن بين عرض أفلام تتماشى مع ذائقتنا والسياق الذي نعمل فيه"، وأن إدراج أي فيلم يعرض عليها لا يعد أمرًا إلزاميًا، دون أن ينطوي ذلك على أي تقييم سلبي للفيلم.

وشددت زاوية على "حقها في برمجة واختيار ما تراه مناسبًا لبرنامجها"، معربة عن استغرابها من اضطرارها إلى تضمين فيلم في برنامجها "حفاظًا على حياة صانعه"، ولكنها أكدت التزامها الدائم بدعم المخرجين المستقلين قدر استطاعتها كجهة عرض.

احتجاج فردي واعتداء مزعوم على مخرج اختيار مريم

وجاءت هذه التطورات على خلفية قيام المخرج محمود يحيى بتنظيم وقفة احتجاجية فردية أمام سينما "زاوية"، مطالبًا بعرض فيلمه.

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، كشف يحيى تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه تعرض للاعتداء من قبل عمال السينما، الذين قاموا بـتهديده، وجرحوا إصبعه، وكسروا حامل الملصق (البوستر) الخاص بالفيلم، وذلك لمجرد رفعه لبوستر الفيلم والجلوس على الرصيف، حسب قوله.

وأكد يحيى أنه لم يقم بأي هتاف أو تظاهر، بل كان يحتج سلميًا، ولكنه لم يتلقَ أي رد من إدارة السينما بعد إبلاغهم بما حدث. وختم منشوره بتأكيد استمراره في المطالبة بـ "فرصة عادلة ومتكافئة" لفيلمه.

فيلم "اختيار مريم"

فيلم "اختيار مريم" هو عمل سينمائي يناقش قضايا اجتماعية في إطار من الكوميديا السوداء. تدور أحداثه خلال يوم واحد حول أسرة مصرية تتعرض ربة الأسرة فيها، "مريم"، لإغراء مالي كبير يمكن أن يحل أزمة الأسرة، ليكتشف المشاهد مع مرور الوقت أن مشكلات الأسرة أعمق بكثير من مجرد أزمة مالية.

الفيلم من بطولة: محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، وأحمد سيف، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

