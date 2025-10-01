الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء حملات تفتيش ميداني على مواقع إنشائية في الإسكندرية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

قامت لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب بالإسكندرية، بحملة تفتيشية في شركة كونكورد للتشييد والبناء..

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش لتنفيذ  أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة مبادئ السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

وقال محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية: إن لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنتزه، قامت بالتفتيش على الموقع الانشائي بمنطقة محمد نجيب لمشروع المترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم.

وكان وزير العمل قد أصدر أمس الثلاثاء، "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، وجه خلاله مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش الميداني للتأكد من تطبيق أحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة مواقع العمل الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتيجة، وذلك بصفة يومية.

وأكد الوزير أن هذا الكتاب يأتي في ضوء اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، وفي إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، وفقًا لقانون العمل الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة حملة تفتيشية قانون العمل الجديد شركة اوراسكوم مديرية العمل بالأسكندرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يبحث مطالب ذوي الهمم

وزارة العمل: توفير 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص

الأكثر قراءة

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads