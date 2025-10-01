بدء حملات تفتيش ميداني على مواقع إنشائية في الإسكندرية

قامت لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب بالإسكندرية، بحملة تفتيشية في شركة كونكورد للتشييد والبناء..

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة مبادئ السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

وقال محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية: إن لجنة من مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنتزه، قامت بالتفتيش على الموقع الانشائي بمنطقة محمد نجيب لمشروع المترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم.

وكان وزير العمل قد أصدر أمس الثلاثاء، "الكتاب الدوري" رقم 18 لسنة 2025، وجه خلاله مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش الميداني للتأكد من تطبيق أحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة مواقع العمل الإنشائية، مع موافاة الإدارة المركزية المختصة بالنتيجة، وذلك بصفة يومية.

وأكد الوزير أن هذا الكتاب يأتي في ضوء اهتمام وزارة العمل بالنهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية، وفي إطار متابعة تنفيذ الكتاب الرابع المتعلق بأحكام "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، وفقًا لقانون العمل الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.