وزارة العمل: توفير 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل عن توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية العمل بالجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 150 مندوب مبيعات و150 سائق مندوب، حيث يشترط للمتقدمين لوظائف المبيعات أن يكونوا من الجنسين، من الحاصلين على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط، بينما يشترط للمتقدمين لوظائف السائقين الحصول على رخصة قيادة أولى أو ثانية، بمؤهل لا يقل عن محو أمية.

وأشارت إلى أن التقديم يتم من خلال إجراء المقابلات الشخصية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بفروع الشركة التالية:

فرع الجيزة: طريق الوراق العمومي ساقية بجوار مسجد الصفا، فرع السلام: 3 شارع مصنع الخميرة، فرع القليوبية: قطعة 21 و23 طريق العين السخنة القديم.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على توفير فرص عمل مناسبة تساهم في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

