وكيل وزارة العمل بالشرقية يبحث مطالب ذوي الهمم

استقبل أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية بمقر مركز التدريب المهني بالنحال التابع للمديرية اليوم الإثنين (40) من راغبي العمل من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم بسوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم.

وجاء ذلك بمتابعة لحظية من وزير العمل محمد جبران من مقر مكتب معاليه بالعاصمة الإدارية لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص بالتزامن في (26) محافظة عبر تطبيق "الفيديو كونفرانس"

وشاركت في اللقاء (10) شركات ومنشأة صناعية بالقطاع الخاص في نطاق مدينة العاشر من رمضان بتوفير فرص عمل لائقة من أجل حياة كريمة للشباب وتفعيلا" للمبادرة الرئاسية (بداية ) لبناء الإنسان المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات وعلى كافة المحاور.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لذوي الهمم على فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص

وشهد وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم الإثنين، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق "الفيديو كونفرانس "، وفي وقت واحد، فعاليات تسليم عقود عمل، نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة، وذلك بتوفير أكثر من 700 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص، معظمهم "ذوي همم".

ووجه الوزير مديري المديريات بمتابعة تنفيذ "العقود" التي جرى تسليمها اليوم، والتأكد من تطبيق شروط العمل، خاصة الحد الأدنى للأجور، وكذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

كما وجه الوزير بتكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والاستمرار في حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة تراخيص عمل الأجانب، والتأكد من صحة "عقود العمل"، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

