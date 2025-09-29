الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

سرايا القدس تقنص جنديا صهيونيا في محيط مخيم الشاطئ بغزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت  سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد" اليوم الإثنين، عن قنص جندي صهيوني في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق قالت سرايا القدس، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة العمليات الهمجية في حيي الصبرة وتل الهوى.

وأوضحت القسام: “حياة الأسيرين في خطر، وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية حتى نحاول إخراجهما. على الاحتلال وقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى نحاول إخراج الأسيرين”. 

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها  الجمعة الماضي، عن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ضمن عمليات "عصا موسى".

 

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: استهدفنا دبابة وجرافة بقذائف الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي. 

