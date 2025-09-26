الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طيران الاحتلال يشن غارة على محيط مخيم الشاطئ بغزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

شن طيران الاحتلال غارة على محيط صيدلية طالب في مخيم الشاطئ بغزة. 

كما قصفت مدفعية الاحتلال  مناطق جنوب حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

 ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء: إنه لن تقام دولة فلسطينية -وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: “استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال دونالد ترامب

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الباكستاني: لا بد من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الآن

استشهاد 7 فلسطينيين في استهداف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم النصيرات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: هاجمنا موقعا لصناعة الصواريخ الدقيقة تابعًا لحزب الله

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads