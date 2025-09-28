الأحد 28 سبتمبر 2025
خارج الحدود

طيران الاحتلال يشن غارات على وسط مدينة خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد. 

 وقبل وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني، بسقوط  شهيدين أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق، قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 66.005 شهداء و16.8162 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

مئات الآلاف من دون رعاية صحية

وأضاف المكتب الأممي في بيان أمس السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

العدوان الاسرائيلي علي غزة جيش الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة قطاع غزة

