رؤساء المدن.. وتوجيهات رئيس الوزراء!

هل يتجاوب رؤساء أجهزة المدن الجديدة مع ما أعلنه رئيس الوزراء ووزير الإسكان؟ سؤال يفرض نفسه ونحن على أبواب موسم الشتاء، حيث اعتدنا أن تُغرق الأمطار شوارع المحليات في شبر ميه، كاشفة عجزًا قديمًا وتراخيًا موروثًا.. فهل يظل المشهد كما هو، أم سنشهد هذه المرة يقظة حقيقية تعيد الثقة في قدرة الدولة على ضبط تفاصيل الحياة اليومية؟



إن ما شدّد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لم يكن مجرد كلمات عابرة، بل رسالة واضحة: لا مكان للجلوس خلف المكاتب أو الاكتفاء بتقارير منمقة تبدأ وتنتهي بعبارة كله تمام..

فالمطلوب نزول ميداني يومي، ورؤية حقيقية تضع الأولويات وتتابع التنفيذ وتُحاسب المقصر. بل إن رئيس الوزراء ذهب أبعد من ذلك، حين حذّر صراحة أن من لا يواكب المستهدفات سيُستبدل بآخر أكثر حيوية وكفاءة.



وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، وضع بدوره خطوطًا عريضة: نظافة، صيانة، زراعة، إنارة، وصورة بصرية تليق بمدينة عصرية. كل ذلك لا يتحقق إلا بحضور مباشر لرئيس الجهاز على الأرض، ومتابعة دقيقة لكل صغيرة وكبيرة، وتواصل مع الموظفين والمواطنين على السواء.



وفي مدينة الشروق، جاءت التجربة العملية سريعًا، إذ أعلن رئيس جهازها المهندس بسام محمد فضل خطة متكاملة لرفع كفاءة المطابق وبلاعات الأمطار، وتركيب أغطية جديدة مقاومة للسرقة، مع استعداد كامل لاستقبال فصل الشتاء، داعيًا السكان إلى المشاركة في حماية المال العام والإبلاغ الفوري عن أي محاولات عبث أو سرقة.



هكذا تكتمل أركان المشهد: تعليمات عليا، خطط وزارية، ومبادرات محلية. غير أن المحك الحقيقي لن يكون في التصريحات، بل في لحظة اختبار أول غيمة تنزل بمطرها. حينها فقط سنعرف: هل تحولت التوجيهات إلى أفعال، أم ظلّ الأمر كما اعتدنا تقارير ترفع وواقع يغرق.

أتمنى أخيرًا أن يستكمل الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعاته مع رؤساء الأحياء وكل من له صلة بحياة المواطن اليومية للتيسير عليهم وتحسين ما يحصلون عليه من خدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.