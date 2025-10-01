المنصورة تنفذ 4382 نشاط طلابي متنوع وتحصد ذهبية الجامعات المصرية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن فوز الجامعة بالجائزة الذهبية وتصدرها الجامعات المصرية، في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024/2025، وذلك طبقًا للنتائج التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، من خلال تهيئة بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تعزز من قدرات الطلاب وتصقل مهاراتهم وتغرس لديهم قيم الانتماء والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام الجامعة بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف إعداد خريج مؤهل أكاديميًا ومهاريًا وقادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

جامعة المنصورة نفذت خلال العام الجامعي 4382 نشاطًا طلابيًا متنوعًا

وأضاف أن جامعة المنصورة نفذت خلال العام الجامعي 4382 نشاطًا طلابيًا متنوعًا شملت المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية والتكنولوجية والاجتماعية، فضلًا عن أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة، والتي شهدت مشاركة طلابية واسعة عكست حماس الشباب ووعيهم.

الأنشطة الطلابية ركيزة محورية في إعداد جيل مبدع وواعٍ قادر

ووجَّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لقطاع شئون التعليم والطلاب، على جهوده المخلصة في الإشراف على الأنشطة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التعاون بين إدارة الجامعة وطلابها، ورسالة واضحة على أن الأنشطة الطلابية أصبحت ركيزة محورية في إعداد جيل مبدع وواعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لمصر.

الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة أصبحت جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية،

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة لم تعد مجرد فعاليات ترفيهية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتعزيز مهاراته القيادية والإبداعية، وصقل روح التعاون والعمل الجماعي.

توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بما يتواكب مع تطلعات الدولة

وأوضح أن هذا التميز لم يكن ليتحقق إلا بدعم إدارة الجامعة ورعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وتعاون الطلاب وإقبالهم الكبير على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بما يتواكب مع تطلعات الدولة لبناء جيل واعٍ ومبدع.

الإحصائيات الرسمية للانشطة للعام 2025/2024

أظهرت الإحصائيات الرسمية للعام 2025/2024 تفاعلًا طلابيًا كبيرًا وتنظيمًا مكثفًا للفعاليات بالجامعة، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة التي نفذتها الجامعة 4382 نشاط، تنوعت الأنشطة لتشمل كافة المحاور، مع إبراز الأداء المتميز في الأنشطة الثقافية، تم تنفيذ 581 نشاطًا ثقافيا، والأنشطة الرياضية.

كما تم تنفيذ 644 نشاطًا رياضيًا، والأنشطة الاجتماعية تم تنفيذ 599 نشاطًا اجتماعيا، وأنشطة الجوالة والخدمة العامة، تم تنفيذ 370 نشاط، والأنشطة الفنية تم تنفيذ 450 نشاطًا فنيًا، والأنشطة العلمية والتكنولوجية تم تنفيذ 377نشاطًا علميًا وتكنولوجيًا.

