بمشاركة مصر، تكريم 27 فتاة في ختام فعاليات الأسبوع الذري العالمي بروسيا

شهد اليوم الختامي لفعاليات الأسبوع الذري العالمي والذي عقد بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، تنظيم حفل تكريم لخريجات الدورة الثانية من البرنامج الدولي النسائي للقيادة "هي... القوة المرئية".

فعاليات الأسبوع الذري العالمي

جمعت الدورة الحالية، التي عقدت في الفترة من 22 الي 28 سبتمبر الماضي في مدينتي أوبنينسك وموسكو، 27 فتاة من محترفات القطاع النووي من 16 دولة، بينها: الجزائر والبرازيل ومصر والهند وكازاخستان وكينيا والصين ونيجيريا وتركيا وجنوب إفريقيا وعدة دول أوروبية.



وتضمن البرنامج زيارات إلى أول محطة نووية في العالم وعدد من المؤسسات الرائدة في الصناعة روية، إلى جانب جلسات إرشاد جماعي وورش تدريبية حول التطوير المهني، كما اشتملت الفعاليات على جلسات متخصصة لمناقشة الأبعاد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة النووية.

أول مبادرة متخصصة في تطوير القدرات القيادية للنساء في الصناعة النووية

ويعد برنامج "هي... القوة المرئية أول مبادرة متخصصة في تطوير القدرات القيادية للنساء في الصناعة النووية، إذ يقوم على منهجية بحثية ونهج متمركز حول الإنسان. وقد صممت منظومة تعليمية متكاملة لدعم المشاركات في تجاوز التحديات المرتبطة بقطاع يُنظر إليه تقليديا كقطاع "ذكوري".

ويمنح البرنامج محترفات روساتوم" والعاملات في القطاع النووي فرصة للتحول إلى قيادات معاصرة عبر محتوى تدريبي مرن يقدمه خبراء روس بارزون، إلى جانب بناء مجتمع نسائي داعم يشجع على التطور المهني والشخصي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.