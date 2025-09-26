رئيس جامعة المنصورة لـ «فيتو»: المستشفيات والمراكز الطبية تستقبل 1.5 مليون مريض سنويًّا.. تفعيل الحجز الإلكتروني للتسهيل على المواطنين.. وأطلقنا أول تطبيق إلكتروني في مصر لاستدعاء الأطباء

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال التعاون الصناعي والدولي، وفق نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية لتصنيف الجامعات.

وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى محليًّا، وهو ما يعكس قوة الجامعة في الانفتاح الأكاديمي والبحثي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والعلمية العالمية.

وكشف رئيس جامعة المنصورة، عن إنجازات ضخمة تحققها الجامعة في المجال الطبي، مؤكدًا أن المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للجامعة تستقبل سنويًا ما يقرب من 2 مليون مريض، بما يجعلها واحدة من أكبر الكيانات الصحية في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح “خاطر” أن الطاقة الاستيعابية لهذه المنظومة الطبية العملاقة تبلغ 3500 سرير، ويعمل بها ما يزيد على 2400 طبيب من مختلف التخصصات، في منظومة متكاملة تقدم خدماتها لملايين المواطنين من محافظة الدقهلية وإقليم الدلتا، بالإضافة إلى آلاف المرضى المترددين من مختلف محافظات الجمهورية.

مدينة طبية متكاملة داخل المنصورة

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة تعد “مدينة طبية متكاملة ومتميزة” داخل مدينة المنصورة، وقد أصبحت تُعرف بجدارة بأنها قلعة الطب في مصر والعالم، لما تتمتع به من خبرات طبية وكوادر بشرية وتجهيزات متقدمة.

13 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا.. و7 منها حاصلة على الأيزو

وأشار “خاطر” إلى أن الجامعة تضم 13 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا، من بينها 7 مراكز حاصلة على شهادة الأيزو العالمية، مما يعكس مدى التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الطبية.

أرقام ضخمة.. 1.5 مليون مريض في عام واحد و34 ألف عملية جراحية كبرى

وكشف رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة المنصورة استقبلت العام الماضي فقط ما يقرب من 1 مليون و565 ألفًا و796 مريضًا في أقسام العيادات الخارجية والطوارئ، كما أجرت ما يزيد على: 34 ألف عملية جراحية كبرى ذات مهارة عالية، 27 ألف عملية جراحية متوسطة وصغرى

ريادة في زراعة الأعضاء والعمليات المعقدة

وأضاف “خاطر” أن جامعة المنصورة تحقق تميزًا نوعيًا في مجال زراعة الأعضاء والجراحات الدقيقة، حيث أجرت حتى الآن: 3500 عملية زراعة كلى، 1174 عملية زراعة كبد من متبرع حي، 120 عملية قلب مفتوح للكبار والأطفال، 600 عملية زراعة قوقعة، 803 عمليات زراعة قرنية خلال آخر 6 أشهر فقط.

وأكد أن الجامعة تواصل إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة بنجاحات طبية باهرة وغير مسبوقة، مما يعزز مكانتها كمركز طبي عالمي داخل مصر.

التحول الرقمي.. الحجز الإلكتروني وتطبيق لاستدعاء الأطباء

وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي ضمن خطة الدولة في “الجمهورية الجديدة”، أوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات فعلت منظومة الحجز الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على الخدمة بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

كما أعلنت الجامعة عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني في مصر يُستخدم لاستدعاء الأطباء من مختلف التخصصات عبر الهاتف المحمول، ويُستخدم من قبل جميع أعضاء الطاقم الطبي، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الطبية الدقيقة والحفاظ على حياة المرضى.

إدراج 83 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد للنخبة الأكثر تأثيرًا

وكان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعلن عن إنجاز عالمي جديد للجامعة، بإدراج 83 عالمًا من كلياتها المختلفة ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا بالاستشهادات المرجعية والأبحاث العلمية لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن قاعدة بيانات Elsevier المعتمدة على مؤشر Scopus العالمي.

ضمّت القائمة 40 عالمًا من جامعة المنصورة عن مجمل الإنتاج العلمي، و64 عالمًا عن أبحاث عام 2024، وبذلك يصبح العدد الفعلي للمنضمين للقائمة 83 عالمًا، ويعود هذا الإنجاز بعد أن كان عدد العلماء المدرجين من جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد لعام 2024 62 عالمًا، مما يعكس التقدم المستمر في الأداء البحثي للجامعة.

دعم البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن إدراج هذا العدد الكبير من علماء وباحثي الجامعة في القائمة المرموقة يمثل دليلًا على ريادة الجامعة ومكانتها البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ويعكس الجهود المستمرة لدعم البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، موضحًا أن هذا الإنجاز يعد مبعث فخر واعتزاز لجامعة المنصورة، وحافزًا قويًا لمواصلة الارتقاء بالتصنيفات العالمية.

