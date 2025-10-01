وكيل التموين بالدقهلية: تحرير 90 مخالفة وضبط أطنان دقيق مهرب وسلع بدون ترخيص

قاد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين في الدقهلية حملات مفاجئة موسعة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

التأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وأكد المحاسب علي حسن أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط المخالفات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع مراعاة سلامة وصحة المستهلك، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة دون أي تهاون.

تحرير 51 مخالفة متنوعة في المخابز

وأسفرت الحملات على المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 51 مخالفة متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، وغلق المخبز دون ترخيص، وعدم وجود بون صرف.

ضبط 39 مخالفة متنوعة في الأسواق

كما أسفرت الحملات على الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، عن ضبط 39 مخالفة متنوعة كان أبرزها سلع غذائية تُباع بدون فواتير ومواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات خاصة بتجميع مواد بترولية ومنظفات بدون ترخيص.

ضبط 2 طن دقيق وإعدام أغذية

وشملت المضبوطات 2 طن دقيق استخراج 72%، و2 كرتونة عصير بطعم التفاح، و30 جردل مخلل، و10 كجم سجق وجميعها بدون فواتير، بالإضافة إلى 200 لتر سولار، و650 لتر منظفات بدون ترخيص، و200 لتر سولار أخرى نتيجة تجميع مواد بترولية بالمخالفة للقانون، و70 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

90 مخالفة متنوعة بين الأسواق والمخابز

وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وبذلك بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات التموينية بالدقهلية 90 مخالفة متنوعة بين الأسواق والمخابز في يوم واحد فقط

وشدد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية على أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة ليلًا ونهارًا في جميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطن أو المساس بحقوقه ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأن الحملات الرقابية ستستمر بقوة وحزم في جميع أنحاء المحافظة.”

