تموين الدقهلية يداهم مركز تجهيز مطاعم غير مرخص بطلخا ويضبط لحومًا ودواجن فاسدة (صور)

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات وتمكنت من مداهمة مركز تجهيز مطاعم غير مرخص بطلخا ويضبط لحومًا ودواجن وأجبانًا فاسدة بكميات ضخمة.

تاني الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق،وزير التموين والتجارة الداخلية. وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

حملات تموينية مكثفة بالدقهلية

كما كثفت المديرية جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جودتها وضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي السياق نفسه، تابع ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة

ضبط 80 مخالفة متنوعة.

•وقد أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار اليوم الخميس ١١ سبتمبر عن ضبط 80 مخالفة متنوعة.

•في مجال المخابز:

تم تحرير 53 مخالفة كالآتي:

24 محضر نقص وزن ( 6 - 18 )

2 محضر تصرف دقيق (246 شيكارة).

4 محضر عدم إعطاء بون صرف

3 محضر عدم نظافة أدوات عجين.

4 محضر عدم وجود سجل

محضر عدم وجود ميزان

6 محضر عدم وجود قائمة بيانات

3 محضر مواصفات

6 محضر عدم وجود لافتة

حملات على الأسواق تضبط 27 مخالفة

•في مجال الأسواق ( 27 مخالفة) كالآتي:

5 محضر عدم الاعلان عن الأسعار.

13 محضر عدم وجود شهادة صحية.

محضر انتهاء صلاحية.

محضر بدون ترخيص

6 محاضر بدون فواتير

وشملت المضبوطات:

أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير أو تراخيص، حيث شملت المضبوطات 720 كجم قطع لحوم، 750 كجم دواجن كاملة، 500 كجم زبدة، 200 كجم جبنة شيدر، 250 كجم جبنة رومي، 425 كجم جبنة موزاريلا، و800 كجم بطاطس بوم فريتس.

كما تم ضبط 2 طن مازيون، و3 قرائص سجائر، و5 صناديق رنجة، بالإضافة إلى 50 كرتونة عصير مانجو بدون فواتير.

وتنوعت المخالفات بين مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة لحوم منتهية الصلاحية، وبيع سلع غذائية بدون فواتير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.