"دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية" ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "دور الثقافة الوطنية في حماية الجبهة الداخلية "، وذلك بحضور اللواء دكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي.

وشارك في اللقاء الدكتور أسامة البدرشيني، الخبير الدستوري والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة، والفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو والكاتب الصحفي سمير الجمل.

قال اللواء سمير فرج، إن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، التي تهدد أمنها القومي على كافة المحاور الاستراتيجية. واستعرض التحديات على كافة المحاور، مشيرًا إلى أن الحرب القادمة في المنطقة ستكون حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن الحروب التقليدية حول العالم لم تعد هي الحاسمة ولكن الحروب التجارية والاقتصادية هي الفيصل في حسم الصراعات. وقال إن الولايات المتحدة ترى الصين هي أكبر عدو لها في العالم، لأنها تنافسها اقتصاديا ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني أكبر من الاقتصاد الأمريكي بحلول العام ٢٠٣٠.

كما تحدث عن الدور الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفض مصر لأي محاولات لتهجير سكان غزة من أراضيهم. وأشار إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

من جانبه، أكد الفنان تامر عبد المنعم أن الفن المصري يلعب دورا كبيرا في قوة مصر الناعمة، لافتا إلى أن قوة الفن المصري تشكل ضرورة وأهمية كبيرة لاستمرار دور مصر الريادي ومؤكدا أن التطورات الأخيرة أظهرت قوة مصر.

وبدوره تحدث الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، عن ذكرى مرور حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن مصر قامت بشيء إعجازي من أجل استعادة الأرض. وقال إن مصر تمر بظروف صعبة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة تماسك الجبهة الداخلية من أجل الحفاظ على وحدة المصريين.

من جانبه، تحدث الكاتب الصحفي سمير الجمل عن دور السينما في زيادة الوعي لدى المصريين، لافتا إلى أن السينما بدأت من الإسكندرية. وأكد ضرورة أن يكون الفن المصري داعم للبلاد ويؤدي دور بناء في المجتمع، لافتًا إلى أن الحروب الحديثة لا تقتصر على الأسلحة فقط ولكن يتم غزو المجتمعات عبر السينما والانترنت.

بدوره تحدث الدكتور أسامة البدرشيني، عن المخاطر التي تحيط بمصر نتيجة الحروب التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة رفع الوعي لدى الشباب المصري.

